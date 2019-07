A Kiscsillag is jön az Alterábára – Beszélgetés Lovasi Andrással

A Kiscsillag zenekar 2005-ben alakult, ekkor még hobbi garázszenekarként definiálták magukat. Azóta Magyarország egyik legkedveltebb együttese lett.

Vas megyében is számos alkalommal felléptek már, a közönség pedig imádja őket. Már az első Alterába Fesztiválon is színpadra léptek, és szerencsére idén is meghallgathatjuk őket élőben az ország legnagyobb kerti partiján. Szerdán, július 10-én este koncerteznek a nagyszínpadon.

Hogy mi a fesztivál varázsa, arról a Kiscsillag frontemberével, Lovasi Andrással beszélgettünk, aki többek között azt is elárulta, mikorra várható a zenekar új albuma.

Milyen emléket őriznek az Alterábáról?

Nagyon jó hangulatú koncertekre emlékszem, családias, csak a kisebb fesztiválokra jellemző hangulat uralkodik, és ilyenkor sok vasi ismerősömmel is találkozom. A Rába-partot különösen szeretjük.

Már az első fesztiválon is felléptek. Hogy emlékeznek vissza a kezdetekre?

Nem tudom az első vagy második alkalom volt-e, de hajnalban még a vodka-szódás büfébe is beálltunk Lecsóval, mert a személyzet kidőlt. Kicsit találomra áraztunk, és amit mi ittunk azt is kifizettük, majd a bevételt otthagytuk a pultban. Remélem, másnap megtalálta a tulaj.

Többször is a zenekarok kedvenc fesztiváljának választották az Alterábát. Miért szereti ennyire a szakma/zenekarok ezt a fesztivált?

Valószínűleg a méretei, a barátságos hangulata miatt. Valahogy nem érzi magát annyira elveszve az ember, mint egy nagy fesztiválon, mondjuk a Volton. Amikor még az volt ekkora, akkor azt szerettük.

Idén nyáron többször is ellátogatnak Vas megyébe. Körmend mellett hol lehet meghallgatni Önöket?

Júliusban még jövünk egyszer Bükfürdőre és augusztusban Sárváron is játszunk.

Hobbizenekarnak indult a Kiscsillag, mára viszont az ország egyik legnépszerűbb, több fesztivál elmaradhatatlan fellépője lett. Mi a titka a Kiscsillagnak?

Jó erőkből, tehetséges emberekből álló, jó szellemű zenekar vagyunk. Lecsó azt mondta nekem Londonban, egy hosszú de sikeres stúdiózással eltelt nap után, hogy még sose játszott ilyen jó csapatban mint a mostani Kiscsillag felállás. Én is így látom ezt.

Várható valamikor új Kiscsillag album?

Jövőre március 8.-án jelenik meg az új albumunk, ezen a napon jelent meg a Szeles című album 2014-ben, és a Semmi konferencia is 2017-ben, szóval most már adja magát a dátum.

Mit üzennének a fesztiválra kilátogatóknak?

Szeressék egymást és a jó zenét. Ennél sokkal jobb most nem jut eszembe.