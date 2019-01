A kislányok Kleopátrára váltottak, a kisfiúk még mindig szuperhősök akarnak lenni

Óriási farsangi élet van a jelmezkölcsönzőkben. A kisgyerekektől a nagyszülőkig keresik a bálba készülők a hozzájuk illő figurát, mivel tudnak azonosulni egy estére. Divat a csoportos beöltözés és a szokásos párok fordított megjelenítése.

Pinkafői utcai jelmezkölcsönzőben a népszerű gyermek- és felnőttjelmezekről érdeklődünk, Sümegi Brigitta életkor szerint sorolta: az ovis fiúk a tűzoltó-, rendőr-, katonaruhákat szeretik, az alsósok a szuperhősöket, a Pókemberrel az élen, a felsősöknek az fontos, hogy minél rondább legyen, és ha lehet, vérezzen is, menő a zombi és a farkasember. A kislányok eddig a rajzfilmhős Jégvarázs Elza bűvöletében éltek, de most áttörés van, főleg a szülők miatt. Úgy jönnek be, hogy „bármit választhatsz, csak Elzát nem!”, ezért egy szép ruhás történelmi hölgy került előtérbe: Kleopátra, akiről nem sokat tudnak, de az aranyosan ragyogó öltözék rendkívül vonzó. A parókát meg kell hozzá venni, mert a higiénia is nagyon divat, póthajakat nem kölcsönöznek itt.

Kopogtatnak, Lombos Györgyné Lujza érkezik, aki a Herényiek Házában volt farsangon, gésának öltözött, a barátnője pedig spanyol táncosnőnek, nagyon jól érezték magukat. Egy nagymama az unokájával lép be, Zanatra készül bálba, a kislány segít a maminak választani. Javasolja, hogy legyen hercegnő, akit a papa majd kalózként elrabol. Találnak is szép hercegnői ruhát Kiss Károlynénak, aki azonban bizonytalan, bár nagyon elegáns. Lehet, hogy a kalóz férj mellé – aki már kapott álarcot, sálat, kampókezet a másik unokától – kalóz hölgynek kellene inkább öltözni, szerencsére ilyen jelmez is van, ebben jól érzi magát. A kislány, Polákovics Aida egy Kleopátra-jelmezt próbál a kedvünkért boldogan, ezzel a névvel teljesen hitelesen alakítja a szerepet.

Egy szülőpár katonajelmezt visz a kisfiának, közben Sümegi Brigitta azt mondja a trendekről, hogy szívesen viszik az emberek a párosítható hagyományos jelmezeket: Piroskát és a farkast, Shrek – Fionát, de fordítva veszik fel – a világ is megfordult, meg sem lepődünk –, a férfiak szeretnek női ruhát ölteni parókával, a nők alakítják a férfi­szerepeket. A cél a minél viccesebb megjelenés, megfordítják a szerzetes–apáca és a kamionos–prostituált párosítást is, és van férfi hastáncos női török basával. A baráti társaságok tagjai szeretnek egymáshoz öltözni, kedvelik az Alice csodaországban szereplőit, a kőkorszaki Filntstone család tagjait, dr. Bubó csapatát Ursulával, Csőrmesterrel, Teknőc Ernővel. Itt, a jelmezkölcsönzőben számontartják, melyik csoport hova megy, és szólnak: Ölbőről jöttek? Akkor azt ne vigyék, mert olyan ott már lesz.

A Kálvária utcai jelmezkölcsönzőben Zsoldos Mónikától megtudtuk: még mindig népszerűek a Star Wars-figurák, az ABBA énekesei, tanárok viszik SZM-bálra a Boney M. tagjainak jelmezeit, a nők szeretik a charlestonruhát, a Gatsby-korszakot. Álarc csak akkor kell, ha felvonulós a farsang, mert egyébként egész este abban táncolni nem kényelmes. A kölcsönzőnek törzs­közönsége van, sokan visszajárnak, hozzák a fotókat, milyen volt a buli.