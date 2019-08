A kistelepülések közösségeinek össze kell fogniuk a sikerhez

Össze kell fogniuk a kistelepüléseknek, mert csak így érhetnek el sikereket. A horvátok regisztráltassák magukat horvátként, mondta Krizmanich István, a horvát nemzetiségi önkormányzat megyei elnöke.

A településen vasárnap tartották a falunapot, ami egyben horvát nap is volt. A szentmisét követően megkoszorúzták az 1850-ben született gradistyei horvát papköltő, Mate Meršić-Miloradić emléktábláját, majd a település polgármestere, Hergovich Vince köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepi beszédet Krizmanich István, Horvátzsidány polgármestere, a Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mondta.

Az elnök először horvát, majd magyar nyelven köszöntötte a jelenlévőket, majd magyarul elmondott beszédében hangsúlyozta, nemcsak a közösség fontos, hanem a közösségek együttműködése is. A környező települések a Magyar falu programban most is közösen pályáztak eszközbeszerzésre – hangsúlyozta.

A közelgő nemzetiségi választás előtt arra buzdított mindenkit, hogy horvátként regisztrálja magát – különösen azok, akik az előző regisztrációkor még nem voltak 18 évesek –, mert csak akkor tudnak erősek lenni, ha megmutatják, milyen sokan vannak.

A műsorban fellépett a Čakavci néptáncegyüttes, a Kumánovich testvérek és a Peruska énekkar.