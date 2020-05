A KMKK karanténhelyzetben sem tétlenkedett

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai a karanténhelyzetben sem tétlenkedtek – mondja Pálné Horváth Mária, az intézmény igazgatója.

A karanténhelyzet a KMKK munkatársainak is maszkok csomagolásával és kiszállításával kezdődött, de segítették a Népjóléti Szolgálat munkáját is: ebédet hordtak. Mindez azonban – mondja Pálné Horváth Mária – nem szakmai, hanem karitatív tevékenység.

Azáltal, hogy az intézmény bezárt, a szakmai munka sem szakadt meg: pályázatokat zártak le, új pályázatokat indítottak – a KMKK technikai fejlesztésére, programokra –, de volt alkalom nagytakarításra, selejtezésre, a ház fertőtlenítésére is. Előkészítették a Tiéd a nyár című, fiataloknak szánt programot. Július–augusztusban tematikus táborokat szerveznek gyerekeknek, az előző évek gyakorlatához hasonlóan remélhetőleg lesz bábos tábor, focitábor, olvasótábor, hagyományőrző tábor a KMKK-ban (nappali elfoglaltsággal).

A karanténhelyzet arra is jó volt, hogy felfrissítsék az intézmény közösségi felületét, valamint a helyi tévével együttműködve kínáljanak programokat – például virtuális tornát és táncházat, tárlatvezetést, korábbi színházi előadásokat felvételről. Pálné Horváth Mária azt mondja, mindez sok sikerélményt hozott: működik a közönséggel való virtuális kapcsolattartás is. A KMKK is kapcsolódott a Közösségek hetéhez: állítottak májusfát (pozitív üzenetekkel), hirdettek rajzpályázatot gyerekeknek (a helyről, ahol élnek – több Ság hegy-látkép érkezett), elindították a városban a zenevonatot.

Most Trianon 100. évfordulójára készülnek. A Ság hegyen magasodik az ország legnagyobb, 19 méter magas Trianon-emlékműve, a „trianoni kereszt”, amelyet 1934-ben emeltek. Június 4-ére kiállítást is készít a KMKK: a dokumentumok alkalmi tárlókban a hegyre is kiköltöznek.