A kockázatot az jelenti, ha távol maradnak a véradók

A vérellátásnak a járványhelyzet alatt is folyamatosnak kell lennie, de sajnos sokan teljesen alaptalanul attól félnek, hogy elkapják vagy átadják a vírust.

– Ha a vérben jelen van az influenza vagy a koronavírus, az nem jelent veszélyt azokra nézve, akik megkapják majd a vérkészítményeket – jelentette ki dr. Nagy Sándor szakmai főigazgató-helyettes. Egyik betegség sem fertőz ilyen formában. A véradó helyeken pedig olyan szigorú intézkedéseket vezettek be, amelyek miatt sokkal biztonságosabb ilyen szempontból vért adni, mint például boltba menni. Aki a megfertőződéstől vagy a továbbfertőzéstől fél, annak tehát nincs mitől tartania. Ha távol maradnak a véradók, az jelenti az igazi kockázatot.

Ebben a helyzetben ugyanis kiemelten fontos, hogy sokan segítsenek. Már most, az új jogrend miatt másképp kell kezelni a vérkészleteket, és habár a halasztható műtétek elmaradnak, vannak halaszthatatlan esetek, műtétek. Sok munkáltató is lemondja a szervezett véradásokat, így mindenkit arra kérnek, ha teheti, adjon vért.

A véradóknak ebben a helyzetben szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük: azok a vér­adók például, akik február ötödike után a világ bármely országában jártak, a hazaérkezéstől számított 30 napon belül nem adhatnak vért, és nem is léphetnek be a véradás területére. Az épületben pedig folyamatosan fertőtlenítenek, és a dolgozóknak is szigorú szabályokat kell betartaniuk.

Akinek kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi helyzetben alkalmas-e, vagy bármilyen más kérdésben bizonytalan, annak a vér­ellátó elérhetőségein (telefonon és e-mailben is) szívesen adnak tájékoztatást, de az új előírások mindegyike megtalálható az intézmény honlapján is.

Dr. Nagy Sándor azt is hozzátette, Vas megye az egyik legaktívabb véradó területek közé tartozik, ha itt csökken a véradók száma, azt az egész országban megéreznék.