A költő házaspárra emlékeztek Csöngén

Évtizedes hagyomány, hogy megemlékeznek Weöres Sándor és Károlyi Amy házasságkötésének évfordulójáról.

A zenei és irodalmi műsor mellett ezúttal emlékfát is ültettek a résztvevők.

Weöres Sándornak és Károlyi Amynak 72 évvel ezelőtt, 1947. október 8-án volt a templomi, október 17-én pedig a polgári esküvője, erre az alkalomra emlékezett pénteken mintegy hatvan diák és verskedvelő felnőtt a Weöres Sándor és Károlyi Amy Emlékháznál. Az ünnepséget dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna szervezte, megnyitóját dr. Bokányi Péter irodalomtörténész mondta.

A celldömölki, a beledi, az ostffyasszonyfai, a répcelaki és a sárvári zeneiskolások és művészetis növendékek kétórás koncertet adtak, miközben Weöres Sándor- és Károlyi Amy-versek hangzottak el nemcsak a diákok, hanem a jelenlévő répcelaki versszeretők részéről is. Dornai Klára ez alkalomra verset írt, amit a két költő házasságkötésére emlékező korábbi ünnepségek ihlettek.

A résztvevők a tárlatvezetés mellett ennek másolati példányait, Weöres Sándor és felesége időskori csöngei fotóját, valamint Kányádi Sándor Weöres Sándor méltatásáról szóló írását kapták ajándékba. Az emlékezők egy emlékfát ültettek a Weöres Sándor-szoba ablaka elé. Almafát választottak, hiszen a szoba üvegfalának felirata szerint a „vers olyan, mint az alma: mást jelent az éhezőnek és a jóllakottnak, amikor ízleli…”.

Az ünnepséget követően a gyerekek késő délutánig maradtak, és az evangélikus templom udvarán is elültettek egy fát.

Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna elmondta, a házasságkötésre emlékező ünnepségnek több mint egy évtizedes hagyománya van. A rendezvény mára a koncertet adó környékbeli iskolák találkozója is lett, a zene és vers közös ünnepévé vált, amelyet a tervek szerint jövőre is megtartanak.