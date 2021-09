A Konyhafőnökből ismert szombathelyi Békei Norberttel főztünk egy pikáns tésztát – videó

Na jó, igazából mi csak felkértük, és ő készítette el az egyik kedvenc receptjét, amit videóra vettünk. Előtte azonban megkérdeztük azt is, hogy mi történt vele a népszerű gasztroműsor óta.

Békei Norbert a Konyhafőnök című gasztroműsorban szerzett népszerűséget. A szombathelyi fiatalember, aki egyébként a Crushers amerikaifocicsapat elkapója sokáig jutott a versenyben. A Michelin-csillagos séf, Sárközi Ákos beválogatta a kék csapatba. Több kört is teljesített, de végül kiesett, így nem ő volt az, aki elvitte a fődíjat. Legutóbb Norbival a megmérettetés közben beszéltünk, de vajon mi történt vele azóta? Elárulta a lapunknak, ugyanis felkerestük egy főzéssel egybekötött beszélgetésre.

– Köszönöm, nagyon jól vagyok, soha nem gondoltam volna, hogy a Konyhafőnök megváltoztatja az életemet, a szemléletemet, és felülírja a terveimet – kezdte érdeklődésünkre Békei Norbert. – Ahogy azt korábban is elmondtam, nincs szakácsvégzettségem, nekem a főzés egy hobbi volt, amit nagyon szeretek csinálni. Mindig törekedtem rá, hogy fejlesszem a tudásomat. A barátaim unszolására jelentkeztem a műsorba, amit kalandnak és megmérettetésnek fogtam fel, nem az vonzott, hogy ismert leszek, vagy ezáltal felvesznek valamilyen étterembe szakácsnak, mint másokat. A műsor után egyébként valóban sokan ismertek fel az utcán, sőt gyakran odajöttek egy megerősítésre is, hogy én vagyok-e az, vagy éppen csak összesúgtak a hátam mögött, ha mentem valahova. Olyan is előfordult, hogy megállítottak egy közös képre. Az elején ezt nagyon furcsa volt megélni, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esett jól – szögezte le.

Norbi elmesélte azt is, hogy nem csak népszerűséget, hanem lehetőséget is hozott az életébe a Konyhafőnök.

– Nem számítottam rá, de nagyon sok ajánlatot kaptam különböző éttermektől, hogy menjek el hozzájuk szakácsnak, de mindegyiket visszautasítottam, nem akartam változtatni az elképzeléseimen. Aztán a sors fintora, de mégis jött egy olyan projekt, amire végül igent mondtam. Jelenleg sales managerként dolgozom, amit nem szerettem volna feladni, de szerencsére nincs is rá szükség. Egy Vas megyei étterem vezetésében segédkezem még a munka után. A sok pozitív visszajelzés pedig csak megerősített abban, hogy jó döntést hoztam, amikor belevágtam, szóval végül mégsem maradt hobbi a gasztronómia – fogalmazott Békei Norbert.

Főzés, avagy így készül a penne alla vodka

Megkértük, hogy főzzön valami különlegeset, ami ugyanakkor egyszerűen elkészíthető, és olvasóink többsége talán korábban nem ismerte, de akár a videót látva kedvet kaphat az elkészítéséhez. Norbinak végül a vodkás pennére esett a választása, vagyis penne alla vodka, hogy pontosak legyünk. Kollégámmal ennek hallatán először nagyot néztünk, nehezen tudtuk elképzelni, hogy mi lesz ebből. Norbi aztán megerősített, hogy elsőre szinte mindenki így reagál, ahogy mi is tettük.

– Nekem ez az egyik kedvenc tésztám, sokszor főzöm, és szinte kivétel nélkül mindenki kicsit húzza a száját, amikor meghallja, pedig egyébként egy nagyon jóízű és egyszerű ételről beszélünk. De, amikor megkóstolják, azonnal megváltozik a véleményük. Az ilyen pikáns tészta nagyon bele tud passzolni egy őszi estébe. Egyébként ezt bármelyik korosztály eheti, nem csak felnőttek, ugyanis két módszerrel készülhet: vagy kiégetjük, vagy ahogy rotyog elfőzzük belőle az alkoholt. Az ízét sem lehet érezni benne, csak ad egyfajta pikánsságot az egésznek. Tehát, a gyerekek is egészen nyugodtan fogyaszthatják. A chili kis csípőssége előbb jelenthet problémát az esetükben, de azt akár ki is lehet hagyni belőle – tisztázta, mielőtt elkezdett főzni.

A végeredmény pedig tényleg nagyon finom lett, vagyis igaza volt Norbinak, amikor azt mondta: először kóstoljuk meg, csak utána mondjunk véleményt róla.

Hozzávalók:

300 gramm penne, 1 konzerv kockázott paradicsom, 1 vöröshagyma, 1 teáskanál chili pehely, 2 gerezd fokhagyma, 3 evőkanál olívaolaj, 300 ml zsíros tejszín, 2 dl vodka, 150 gramm parmezán, 2 teáskanál sűrített paradicsom, só, bors, 2 levél friss bazsalikom.

Elkészítés:

Először fel kell tenni a tésztának a vizet főni, majd ezzel párhuzamosan olívaolajon le kell pirítani az apróra vágott vöröshagymát. Ha ez lepirult, akkor hozzá kell adni a durvára vágott fokhagymát. Ezután mehet rá a nagyjából két teáskanálnyi paradicsompüré, majd hozzáöntjük a vodkát. Ezt vagy meg kell gyújtani, vagy kifőzni belőle az alkoholt. Ha előbbit választjuk, akkor hagyni kell, amíg leég, ez jelzi, hogy már nincs alkoholtartalma. A videóban most az egyszerűség kedvéért inkább kifőztük: 3-4 percig legalább rotyogtatni kell. Utána mehet rá az aprított bazsalikom, majd a kockázott paradicsom, amivel szintén összefőzzük. Ezzel párhuzamosan tesszük fel a tésztát főni. Visszatérve a mártáshoz: ekkor megy bele a tejszín, amit szintén 3-4 percig kavargatunk, addig amíg azt nem tapasztaljuk, hogy kezd összesűrűsödni. Ezután ízlés szerint kell sózni, borsozni, végül hozzáadjuk a parmezánt, és főzzük további három percig. Nagyjából ebben az időben fő meg a feltett tészta is, amit leszűrés után egyből a mártásra kell tenni. Összekeverjük, és kész is, lehet tálalni.

VIDEÓ:

