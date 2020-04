A kora tavasz nem sok jót ígért, de most több a virágpor

Már javában tart a szezon a méhészeknél, és bár az akác virága elfagyott, reménykednek a jó idényben.

A kaptárakban az élet már január-februárban megindul, de olyankor még nincs dolguk a szakembereknek, maximum egy kis etetéssel kell foglalkozni. Tavasszal viszont már sok a teendő, ilyenkor nagyon oda kell figyelni. A fiasítások, bővítések nélkül kirajzanának az állatok.

A rovarokra nem veszélyes a fagy, saját maguk az izmaik rángatásával felfűtik a kaptárt, ugyanígy képesek hűteni is a környezetüket. Az akác viszont elfagyott, ilyen mézből idén kevesebb lesz – mondta Horváth Antal méhész.

A repce virágzása is most esedékes, ezzel viszont óvatosan kell bánni, mert a túl sok permetszer a méhekre is ártalmas, hatalmas pusztulást tud okozni. Pedig a méhek, mint beporzó rovarok nagy szerepet játszanak nem csak a méz, hanem a legtöbb élelmiszer előállításában, vigyázni kell rájuk. A szakértő azt is mondta, a legjobb most már a virághoz vinni a méheket, a mobil kaptárak bár több munkával járnak, de biztosan nem csak vegyes mézet lehet így előállítani, ami nagyobb bevételt is jelent.

Bár ezek a rovarok egész messze is el tudnak szállni, a túl nagy távolság nem gazdaságos, a visszaúton felélik az állatok a „zsákmányt”. Maximum öt kilométeres körön belül éri meg mozogniuk.

Horváth Antal kaptárait eddig elkerülte a betegség, reméli, ez a jövőben is így marad. Azon szerencsések közé tartozik, akit tavaly nem érintett a fertőző nyúlós költésrothadás miatt a megye több pontján elrendelt méhzárlat.

Bár a kora tavasz nem sok jóval kecsegtetett, de – mint mindig – most is bizakodóan tekint az idei szezonra – tette hozzá Horváth Antal. Sok a virág, sok a virágpor. Ezt onnan tudják, hogy folyamatosan mérik a kaptárakat, többet hoznak be az állatok, mint amit elfogyasztanak.

Hátra van még a gesztenye, a hárs, a napraforgó és a facélia, valamint a repceszezon is alakulhat még jól, így aggódni még biztosan nem kell.