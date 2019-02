A korábbi évek tapasztalataihoz képest 2018 év elején kevesebben hunytak el

Igaz-e még az a korábban jellemző tendencia, hogy év elején többen halnak meg, mint az esztendő más hónapjaiban? Az adatok alapján kiderült: a tavalyi év eleje különleges volt.

A Központi Statisztikai Hivatal országos, regionális és megyei adatai igazolják azt, hogy az évkezdet mindig kritikus, de tavaly visszaesés volt, amint ezt infografikánk is mutatja a 2017-es és a 2018-as év számaival. Többen halnak meg év elején, de a tendencián belül országos szinten kétezerrel (2066), megyei szinten kétszázzal (211) kevesebben haltak meg tavaly januárban. A Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója, Kiskós Ferenc tapasztalatai és szombathelyi adatai is ezt mutatják: 2017-ben többet temettek januárban és februárban (109, 104), mint az év más hónapjaiban. Márciusban és októberben volt még sok temetés (88, 90), egyébként átlagosan havi 70 temetés volt, kivéve a júliust, amikor mindössze 56.

A 2018-as évben a korábban jellemző tendencia náluk is megváltozott: januárban és februárban mindössze 75, illetve 57 temetés volt, márciusban és áprilisban viszont 99, illetve 90. Májusban, októberben és novemberben 80 fölött volt a temetések száma, a legkevesebbet (52, 57 embert) júliusban és szeptemberben temettek. Az igazgató sokéves gyakorlat alapján úgy véli, hogy az általában jellemző év végi és az év eleji magasabb halálozási arány a nehezebb külső körülmények miatt lehet: a téli hideg, az influenza­járvány, az időjárási frontok megviselik a legyengült szervezeteket. A most következő 15 Celsius-fokos felmelegedést is veszélyfaktornak tartja. 2019 januárjában a szombathelyi temetések száma ismét megemelkedett: 98-ra ugrott a tavaly januári 75-höz képest.

A korábbi tendencia, hogy több haláleset történik év elején, megmutatkozott a Vas megyei gyászhirdetések számában is 2016 és 2017 januárjában. De a temetkezési vállalkozó által elmondottakat – hogy tavaly januárban jóval kevesebbet temettek Szombathelyen – megerősíti a Vas Népében közzétett gyászhirdetések csökkenése is: a 2017-es év elejéhez képest kifejezetten visszaesés volt 2018 januárjában, amikor kétharmadára esett a megjelentetett gyászhirdetések száma, majd 2019 januárjában ismét megemelkedett, de nem a két évvel ezelőtti mértékben, hanem beállt a megelőző két évi mennyiség közé. Kiugró számú (megyei) gyászhirdetés 2018 márciusában volt, ez is párhuzamos a szombathelyi temetkezésekkel: akkor temettek legtöbbet a megyeszékhelyen.

Mi lehet arra a magyarázat, hogy – amellett, hogy év elején többen halnak meg, mint az év más hónapjaiban – az is megfigyelhető, országos szinten tavaly kétezerrel, regionális és megyei szinten kétszázzal kevesebb volt a halálozások száma, mint az előző évben? Mi látszik visszatekintve, milyen volt a 2018-as év eleje Vas megyében? – kérdeztük dr. Stánitz Évát, a Vas Megyei Kormányhivatal megyei tiszti főorvosát, akitől megtudtuk: ennyi adatból nem lehet tudományos következtetéseket levonni, de megfigyelésként valóban elmondható, hogy Vas megyében nagyságrendileg kétszázzal kevesebben haltak meg, és ez a kevesebb betegséggel magyarázható.

Az emberi szervezet és a környezete komoly kölcsönhatásban áll egymással.

Az egészség megközelítésének alapja, hogyan adaptálódunk a környezethez, az időjárás-változásokhoz, a légszennyezéshez, a külső körülményekhez. A belső környezetnek stabilnak kell lenni, hogy a külső, extrémebb környezethez is rugalmasan alkalmazkodni tudjon. A népegészségügyi szempontból kiemelten sérülékeny csoportok – kisgyerekek, idősek, betegek, rossz körülmények között élők – megsínylik a szélsőségesebb külső körülményeket, a fagyos hideget, a napfényhiányt is. Ehhez járulnak hozzá az ősz végi és téli vírusok, különösen az influenzavírus, amely azért különleges, mert oly módon kapcsolódik a sejtekhez, hogy az egész szervezet állapotát meghatározza, s utat nyit más kórokozóknak.

Tehát komolyan súlyosbítja az adaptációs nehézségeket. Az aktuálisan jelen lévő influenzajárvány mindig befolyásolja a halálozások számát. Az év eleji többlethalálozások oka egyértelműen az influenzához köthető. A legmagasabb halálozási számok év elején 2015–16-ban voltak. 2018-ban az influenzajárvány nem volt erős, közepes intenzitású volt, későn kezdődött, rövid ideig tartott. 2019 elején két héttel korábban kezdődött a járvány, és jelenleg magas intenzitású.