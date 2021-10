A kormányfő levele – Vasi kertépítő fiatalokat ismert el a miniszterelnök

Mint arról korábban írtunk, Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált az Euroskills, a szakmák Európa-bajnokságán kertépítő kategóriában első helyet szerzett fiataloknak. A levelet Bokor Péternek Jákfán Ágh Péter országgyűlési képviselő adta át.

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogy az idén hetedik alkalommal megrendezett Euroskills, a szakmák Európa- bajnokságán kertépítő kategóriában a Herman Ottó Technikum két volt diákja, Bokor Péter és Hutter Péter aranyérmet nyertek a komplex feladatmegoldásukkal, amelynek falazatépítés, tó, fali vízkifolyás, növényültetés és egy négyzetméternyi szabad dizájnnal kialakítható rész voltak az elemei. Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált Bokor Péternek a Hutter Péterrel közösen megszerzett aranyérméhez, amivel bebizonyították, hogy most már kiemelkedő mesterei a szakmájuknak. A kormányfő levelében kiemelte a fiúk példamutató hozzáállását a felkészülés és a verseny során, kifejezte továbbá azt a jókívánságát, hogy ezt a sikert hasonlóan ragyogó pályafutás kövesse mindkettőjük életében.

Ahogy arról írtunk, Hutter Péternek Körmenden V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő múlt szombaton adta át a miniszterelnök elismerő levelét. Míg Bokor Péter azt Ágh Pétertől vehette át a napokban. Észak-Vas megye országgyűlési képviselője lapunk érdeklődésére úgy fogalmazott: – Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átadhatom Orbán Viktor levelét az Euroskills, a szakmák Európa- bajnokságán kertépítő kategóriában első helyet szerzett fiatalnak. Büszkék lehetünk rá és minden tehetséges jákfai fiatalra – mondta a képviselő, aki ottjártakor megtekintette a felújított tűzoltószertárt is. – Büszkék lehetünk arra, hogy Jákfa épül, szépül minden nemzedék számára. Korábban kormányzati támogatásból a játszótér készült el. Nemrég a Magyar falu program révén megszépült a tűzoltószertár. Most pedig bejelenthetem, hogy majdem 40 millió forintot ad a kormány útfelújításra, így a Fodor Lászlóné polgármester asszony által régóta szorgalmazott fejlesztés is megvalósulhat – hangsúlyozta Ágh Péter jákfai látogatása során.

Kiemelt képünkön: Ágh Péter országgyűlési képviselő a jákfai Bokor Péterrel