A Körmend kikapott a Székesfehérvár vendégeként

Végig helytállt, de a hajrát elrontotta az Egis Körmend az Alba Fehérvár otthonában. A piros-feketék kilencpontos vereséget szenvedtek.

Az Alba Fehérvár együtteséből hiányzott Csorvási Milán, Frank Turner és Luka Markovic.

Taylor indított egy látványos zsákolással a találkozó elején. Az Albánál is hamar jött az első találat. A körmendi pontatlanságokat egy Ahmad-tripla követte, de Mócsán gyorsan termelt öt pontot, így nem léphetett el a házigazda. Curry és Omenaka pontjaival azonban mégis nőtt a távolság (12-7). A Thames–Taylor duó látványos akciója után Ferencz is jól szállt be a meccsbe, így egálközelben maradt az eredmény. Az Egis Körmend az etap utolsó percében fordított, minimális előnyét az első kisszünetre is megőrizte. A második negyedben hamar ega­lizált a hazai alakulat Davis jóvoltából. Aztán jött egy Williams-dupla, majd a körmendi kapitánytól még egy hárompontos, most a Körmend került kedvezőbb helyzetbe (20-25). Rövid idő alatt, könnyű kosarakkal zárkózott az Alba. Jobban koncentrálva uralta a negyed második felét a hazai gárda. Látszott, hogy egy pillanatra sem lehet félrenézni, mert azt azonnal kihasználja a másik fél. Takács hárompontosával egyenlített a Körmend (34-34), de Ahmad zsinórban szerzett öt pontjával az Alba dominált. A félidőhöz közeledve megingott a vendég, a Fehérvár hat pontra növelte előnyét (41-36).

Mosely szemfüles duplája után a körmendi csapatkapitány harmadszor is betalált a triplavonaltól, így megint közel ért ellenfeléhez a vasi alakulat. Ferencz jó formában volt, egypontos előnyhöz jutott a Körmend (43-44). Nagy lendületben voltak a csapatok, különösen a piros-feketék mutattak nagy aktivitást. Az Alba Fehérvár négy pontjához képest ponterős periódust – tizenöt pontot – jegyeztetett a vendégcsapat (45-50). Jól lepattanózott a Körmend, ez megalapozta Ferencz negyedik tripláját. Vojvoda szépített három büntetővel (50-53). Jobb volt most a vasi együttes, a körmendi kapitány egy újabb hárompontossal tartotta a Körmend lendületét (58-68). A záró etapra tízzel vezetett Ziga Mravljak együttese (60-70). Az utolsó negyed elején nem célzott pontosan egyik fél sem, csak Ahmad egy büntetője esett be. Curry hármasa törte meg a kosárcsendet. Aztán potyogtak a kosarak mindkét oldalon, felpörgött a játék. Tovább fogyott közben a fehérvári keret, Lukács esett ki a játékból sérülés miatt. Az etap közepére Curry triplájával négy pontra feljött az Alba (73-77). Sorsdöntő percek következtek. Négy perccel a vége előtt Vojvoda egyenlített (79-79), majd továbbra is ő maradt a főszereplő. Curry keze sem remegett meg, a körmendi játékosoké viszont igen. Nüanszok döntöttek végül az Alba Fehérvár javára. A Körmend tartotta magát, de a végjátékban kevésbé tudott koncentrálni, pedig volt esélye.

További hétközi bajnokik: Szolnok–Jászberény 110-62 (kedden), Pécsi VSK–Kecskemét 102-85 (szerdán). A hétvégi, 14. fordulót a Falco kezdi majd pénteken, Jászberényben.