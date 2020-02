A körmendi Rázsó és a szombathelyi Puskás végzősei is ünnepeltek

Még tart a szalag­avatók szezonja: tegnap két középiskolában jártunk.

A körmendi Batthyány Örökségközpont színháztermében tartotta szalagavató ünnepségét a Vas Megyei SZC Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Két végzős osztály csaknem negyven diákjára tűztek szalagot. Varga Zoltánné igazgató hangsúlyozta: az élet egy utazás, és most ennek egy fontos állomásához értek a diákok. A rendezvény a hagyományos szalagavató bállal folytatódott az iskola éttermében.

A szombathelyi Puskás Tivadar szakközépiskola hét végzős osztálya 113 diákjának került a mellére kék szalag pénteken délután az Agora – MSH-ban. A szalagavató a zászló behozatalával és a végzősök bevonulásával kezdődött.

– Viseljétek büszkén a szalagot, ami azt is jelenti, hogy már valamit letettetek az asztalra. De ne feledjétek: jelzi azt is, még egy félév és a vizsgák hátravannak, most kell majd a legjobban ráhajtani – mondta végzősökhöz intézett beszédében Vöcsei Imre, az iskola igazgatója.