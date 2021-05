A körmendi városvezetés célja, hogy a Batthyány-kastélyt kiemelt nemzeti értékké nyilvánítsák

Körmenden 2013-ban alakult meg a helyi értéktár bizottság, aminek a működéséhez szükséges feladatokat és döntéseket jelenleg a Kulturális, Sport és Ifjúsági Ügyek Bizottsága látja el.

– Az értéktár felállítása óta harminc helyi értéket gyűjtöttünk össze, amelyek között találunk épített értékeket, például a Batthyány Strattmann-kastélyegyüttest, vagy a helyi templomainkat, de vannak természeti értékek, gondolok a Rábára vagy a várkertre, valamint a kulturális és sportértékekre, mint például a kosárlabda, vagy éppen a néptánc – kezdte gondolatait a témában Bebes István. Körmend polgármestere azt is elmondta, évek óta szerepelnek a Hungarikum Bizottság által meghirdetett pályázatokon, ennek köszönhetően készült már imázsfilm a városról, de egy könyv is, amelyet a Rába-parti város alapításának 775. évfordulóján mutattak be.

Voltak népszerűsítő kiállítások, rendezvények, jelenleg pedig egy teljesen önálló honlap elindítását tervezik, aminek köszönhetően a jövőben már az online térben is elérhetővé válnak Körmend nevezetességei. Emellett egy nívós kiállításon is szeretnék bemutatni a város épített, természeti és szellemi örökségét, valamint a helyi értékekhez kötődő személyeket, egyesületeket, közösségeket.

A városvezető azt is hozzátette, folyamatosan bővül a helyi értéktár újabb és újabb elemekkel. – Szerencsére a lakosság is egyre aktívabb ebben a témában, továbbra is szívesen fogadjuk a javaslataikat, így biztos vagyok benne, hogy a jövőben újabb és újabb értékeket vehetünk majd fel, ami bizonyítja, hogy Körmenden rengeteg nagyszerű, értékes dolog van, amire mindannyian büszkék lehetünk – fogalmazott a polgármester.

Mint elmondta, kiemelten fontosnak tartja, hogy mind az állam, mind pedig a helyi önkormányzatok figyelmet fordítsanak a helyi, a térségi, valamint az országos jelentőségű kulturális, természeti és épített értékekre.

– Fontos jelentőségű a hungarikum-törvény, amely rendelkezik arról, hogy a lakosságot minél szélesebb körben bevonjuk az értékek azonosítása, megőrzése és népszerűsítése érdekében. Fontos, hogy ápoljuk azokat a helyi és országos értékeket, amelyek erősítik mind a helyi, mind a nemzeti identitásunkat – mutatott rá.

Körmendnek vannak már megyei szintű értékei is, és a polgármester szerint van olyan is, ami a kiemelt nemzeti értékek közé kerülhet a közeljövőben.

– A Batthyány-kastélyra mindenképp országos jelentőségű értékként tekintünk. Ennek megfelelően szeretnénk végigvinni ezt a folyamatot és elérni, hogy kiemelt nemzeti értékké nyilvánítsák az épületegyüttest. A Vas Megyei Értéktárral szorosan együttműködünk ebben a kérdésben, hiszen a jogszabályi rendelkezések az ő hatáskörükbe utalják az országos értékekké való felterjesztést – zárta szavait Bebes István.