A koronavírus-járvány nem Isten büntetése

A Szólj be a papnak! vitasorozat keretében szombaton négy történelmi egyház püspöke Csak Isten mentheti meg a Földet? címmel online be­szélgetésen válaszolt a hallgatóság kérdéseire. A moderátor Berecz Péter volt.

A tabuk nélküli eszmecserén Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök, Fekete Károly református püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropo­lita és Palánki Ferenc római katolikus püspök osztotta meg gondolatait. A középpontban a járvánnyal kapcsolatban kialakult helyzet, annak kezelése, az emberiségre tett hatásai, a környezetvédelem kérdései álltak.

Az első, legnagyobb kérdéscsoport kapcsán valamennyi püspök szinte egybehangzóan azt válaszolta: a vírusjárvány nem Isten büntetése. A Jóisten soha nem haragszik, nem büntet, ő a szeretet és az irgalmasság Istene, a mi életpárti gazdánk. Fel tudja viszont használni a vírus kiszabadulását arra, hogy figyelmeztessen, önvizsgálatra, számvetésre bír­jon minket. Hasonlóképpen vélekedtek a püspökök a világvége-hangulatról, amelyet hamis próféták előszeretettel terjesztenek. Rettegés helyett arra kell ráébrednünk, hogy más életfelfogással kellene élnünk.

Szó esett a teremtett világ védelméről is, amely az egyház számára már Noé idejében is nagyon fontos volt. Elhangzott: a vissza a természetbe! jelszó leegyszerűsíti, nem oldja meg a problémát. Fabiny püspök figyelmeztetett rá: inkább arra kell törekednünk, hogy a globalizációt is jóra fordítsuk, töltsük meg pozitív tartalommal, meg kell találnunk a szolidaritás, a kegyelem globális formáját.

Megtudtuk azt is: a veszélyhelyzet elmúltával a misék, istentiszteletek visszakerülnek a templomokba. Érdemes viszont kiegészítő eszközként megtartani a bajban kreatív módon létrehozott értékeket, így a hívek internetes felületen való megszólítását vagy az otthonokban kialakított családi szentélyeket.