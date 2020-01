A kőszegi diákok kieresztik a gőzt a félév végén

1981-ben rendeztek először diákhetet a Jurisich gimnáziumban, azóta töretlen lelkesedéssel szervezik az újabb alkalmakat – egy kicsit mindenki kiereszti a gőzt az első félév végén.

A hétfő, a kedd és a szerda szakmai-tematikus napokat hozott az idén: rendhagyó órákat hallgathattak a diákok, elsősorban olyan meghívott vendégektől, akik kötődnek az iskolához. Az Őrségi Nemzeti Park munkatársai az érettségi témákhoz kapcsolódóan beszéltek, dr. Kovács Emőke történész és Nagyné Pintér Jolán, a Gulág Alapítvány elnöke történelemórát tartott – három, Gulágot megjárt akkor fiatal ember élettörténete hangzott el szuggesztív módon, sokkoló tényekkel, tele díszterem előtt. A rendőrségi órán az internetes zaklatás került szóba, az iskola diákjai, tanárai pedig kutatási eredményeikről, külföldi projekttapasztalataikról számoltak be. A csütörtök a rövidített órák, a hosszabbított szünetek és a diákigazgató-választás napja volt. Hétfőn indult a plakátkampány, tegnap bemutatták a kampányoló évfolyamok filmjeit, délután a „hangos korteskedésen” az évfolyamok a torkuk erejével igyekeztek meggyőzni egymást és a nem kampányoló öt osztályt. Az egyéni szimpátián, a plakátokon, a műsoron és a filmen kívül a jelöltek a gyomrokon keresztül is gyűjtötték a voksokat: szerdán az egészséges táplálkozás jegyében büfénapot rendeztek, az iskola három szintjén a három évfolyam minden földi jóval kényeztette a társakat.

Vékony Bot, alias Juhos Márton rókaszőrben, a hátán házimacskaszőrben mutatkozott be, a fején párducbőrből készült női alsót viselt. Filmjének mottója az volt: az ősemberek az ősnők nélkül nem tudnak élni. Márton kedvezni akart a női és a férfi szavazóknak is. Ha őt választanák – mondta –, a hétfőket rögtön átnevezné keddre, meghosszabbítaná a szüneteket, az órákat rövidítené, és a kollégiumi ételek színvonalán javítana.

Marschall Márton a 4. évfolyam jelöltje volt: kampányuk a sikeres jövő elérését célozta, filmjük is erről szólt. A kollégistáknak játékesttel, filmvetítéssel, finom reggelivel és szerenáddal is kedveskedtek.

Kiss Benedek Miksa a 2. évfolyamot képviselte – a Hamupipőke mesén alapuló Disney-s programmal készültek – mesés-játékos műsorokkal, ételekkel, sütikkel próbálták elnyerni a szavazók szívét. Ő a győzelme esetén erősebb internetet, több wifi-routert és rövidebb nulladik órákat ígért.

Kiderült: az iskola kulcsáért zajlott a versengés: Juhos Márton, a megválasztott diákigazgató ezt és az igazgató úr köpenyét is megkapta. Egy évig tölti be a tisztséget a győztes. Keszei Balázs igazgatótól megtudtuk, a jogokon kívül kötelességekkel is számolnia kell: részt venni a diákprogramok zsűrijében, a diákság érdekeiket képviseli úgy, hogy a társaira hatva az oktatás, tanulás segítője legyen. Pénteken az osztályok közötti vetélkedővel folytatódott a program.