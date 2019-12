A közösségi fejlesztéseket célozzák a benyújtott pályázatok

Harmincnyolc tagból álló, konzorciumi együttműködésen alapuló pályázati projekt a Kőszegi Forrás Helyi Akciócsoport, amely közösségi célok támogatására összesen 130,8 millió forintot ítélt meg az idén. A KÖSZHÁZ-ban számoltak be eredményeikről.

Kőszegi székhellyel vagy telephellyel rendelkező non- és forprofit szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet közösségi céljaik megvalósításához. Előfeltételként konzorcium állt fel, amelyben az önkormányzat, civil szervezetek és a vállalkozói szféra együttműködik.

A fejlesztési stratégia mentén Kőszeg összesen 250 millió forintot nyert, ebből 212,5 millió pályáztatható 2020 decemberéig, nem csak konzorciumi tagoknak. Az idén 32 pályázat érkezett, a helyi bírálóbizottság megtette javaslatát, majd továbbította a pályázatokat a Nemzetgazdasági Minisztériumba, amely vizsgálja azokat. Egy példa: „Zöld városka” címmel kis léptékű közterületi zöldfelületi beavatkozásokra pályázott az önkormányzat.

Básthy Béla polgármester elmondta: várhatóan parkot alakítanak ki a Balog-iskola előtt, az Európa park Kőszeg testvérvárosi kapcsolatait mutatja be. A Dreiszker Szanatórium elé pihenőparkot terveznek, ez generációk találkozási pontja lehet. Kedvelt találkozási pont a Hármaspad: a területen, miután rendbe tették, a helyi sajátosságokat is bemutató interaktív eszközöket helyeznének el. Az új tűzoltólaktanya szomszédságában gyakorlópálya kialakítását tervezik, elsősorban gyerekeknek. Parkot álmodtak a Kiss János-lakótelepre is, ezt a Kőszegen kiemelkedő katonai hagyományok reprezentációs területének szánják.