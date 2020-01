A küzdelem napján kemény harcot láthatott a közönség Szombathelyen

A küzdelem napja címmel másodszor megrendezett történelmi gálaműsorban a harcosok most sem finomkodtak, kemény küzdelmeket láthattak az érdeklődők a hétvégén a Deák Ferenc utcában erre a célra berendezett arénában.

A program a középkori harcosok bevonulásával kezdődött, a résztvevők ismertetőt hallhattak a különböző felszerelések történelmi hátteréről, majd elkezdődtek az összecsapások. Sorra léptek színpadra a páncélosok, akik saját bevonulózenéjükre, a közönség éljenzése közben érkeztek meg a harctérre. Az időkeret ismertetése után komolyra fordult a küzdelem. Nem kímélték egymást, horpadtak a sisakok, szakadtak a rögzítések. Egy pillanatig sem finomkodtak. Amikor lejárt az idő, a közönség tapssal dönthette el, ki távozik győztesen az arénából.

Kísérőprogramokról is gondoskodtak a szervezők. A foglalkoztatóban különböző korabeli írásmódokat, pecsételési eljárásokat, technikákat lehetett tanulni. De a kiállított fegyvereket, felszereléseket is meg lehetett fogni, fel lehetett próbálni, a legkisebbek legnagyobb örömére. Különböző szál- és szúrófegyverek, védő­felszerelések, sisakok kesztyűk, láncingtípusok voltak mindenfelé. A szakemberektől pedig rengeteg információt is be lehetett szerezni a fegyverekről. A minipáncélban fotózkodni is lehetett, Csepregről pedig páncélkészítő mester is érkezett az eseményre.

Bondár György, a Hunyadi Mátyás Fekete Serege Hagyományőrző Csoport parancsnoka elmondta: második alkalommal szervezték meg a rendezvényt, szeretnék, ha a jövőben bővíthetnék is a programokat.

Az ország minden részéről – Berettyóújfalu, Budapest, Debrecen, Pécs, Győr – érkeztek harcosok, sőt: még Bécs is képviseltette magát a küzdelem napján. Profi küzdők kaptak ide meghívást. Sokan ingyen jöttek el Szombathelyre. Az alapvető cél az, hogy szórakoztassák a közönséget, közben pedig megszerettessék az érdeklődőkkel a történelmet és a hagyományőrzést.

A szervezésben a honvédség is partner volt: rendelkezésre bocsátotta az épületét, sőt a 83. Propp Emil Területvédelmi Zászlóalj is bemutatta felszereléseit, szállítójárműveit és a modern fegyvereket.

Szombaton kora délutánig folyamatos volt a nyüzsgés, aki kicsit megfáradt, a büfében fogyaszthatott teát, szörpöt, zsíros kenyeret teljesen ingyen – ahogy mondták, egy mosolyért –, hogy utána felfrissülve élvezhesse tovább a küzdel­meket.