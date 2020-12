A lakáson kívül-belül jól mutatnak az égősorok, a fényhálók és a világító figurák

Fényekkel, mécsesekkel, textilekkel könnyedén karácsonyi hangulatot varázsolhatunk otthonunkba. Érdemes időt és energiát szánni a dekorálásra, lelkünk is előbb ünnepi díszbe öltözik, ha közvetlen környezetünk csillog, villog, ragyog és illatozik – most talán nagyobb szükségünk van erre, mint bármikor.

Csak a képzeletünk szabhat határt lakásunk feldíszítésének, a klasszikus lámpáson, díszpárnán át a téli manókon keresztül a különböző formájú és méretű fényfüzéreken át minden megtalálható az áruházakban. Ezúttal is igaz azonban, a kevesebb néha több: érdemes az ünnepi díszeket otthonunk stílusához igazítani, törekedjünk az egységre és a harmóniára. Ajánlatos színben is átgondolni a kellékeket.

Tradicionális a bordó, a zöld és az arany, családias enteriőrt teremthetünk a natúr, krém, bézs, mogyoró, karamell színek használatával. Nyugalmat áraszt és megidézi a hófödte tájat, ha a fehéret keverjük némi ezüsttel és barnával. Kínálnak már karácsonyi díszeket ciklámen, pink, lila, mályva és almazöld színben is. Egy ilyen extravagáns választással némi partyhangulatot is vihetünk az ünnepekbe.

Meleg takaró és illatgyertya

Kezdjük a karácsonyi dekorálást a bejárati ajtónál. Készen is vásárolható kopogtató, de akár magunk is készíthetünk: egy koszorúalapra rögzítsünk ragasztópisztollyal terméseket, bogyókat, leveleket, szalagot. Jól mutatnak az ünnepi motívumos lábtörlők, divatosak a bejárat mellé állított nagyméretű mécsesesek vagy téli manók, hóemberek, rénszarvasok. Intimebbé varázsolják a teret a meleg textilek, ideje előkeresni a kötött és bársony anyagból készült díszpárnahuzatokat, takarókat, plédeket – utóbbiakat akár rétegelhetjük is.

A konyhában jól mutatnak a karácsonyi motívumos edényfogók, konyharuhák, kitehetjük a pultra a süteményes díszdobozokat, az ilyenkor használt sütőformákat rendezzük befőttes vagy csatos üvegbe – így nemcsak kéznél lesznek, hanem díszítenek is. A párkányokra, polcokra pakoljunk mécseseket, lámpásokat, a karácsonyt megidéző illatgyertyák és füstölők is nagyban segítik az ünnepi ráhangolódást.

Ünnepi fényáradat

A lakáson kívül-belül jól mutatnak az égősorok, fényhálók. A teraszon a korlátra, az ablakba, a szobában a polcra vagy a szekrény körül is érdemes elhelyezni néhányat. Korán sötétedik, a hangulatunkra is jó hatással lehet némi pluszvilágítás. A LED-technológiával készült termékek energiafogyasztása minimális. Sokoldalúan felhasználható a fenyőgirland, néhány csillogó gömbbel díszítve minden bizonnyal meghozza az ünnepi hangulatot.EB

Az idei karácsony sztárja

Pozsgásokból is készülhet asztal- és ajtódísz, de akár minikarácsonyfa is. Ehhez a növényeket rögzítsük kúp alakú tűzőhabra alulról felfelé haladva, majd állítsuk egy tálkába az elkészült alkotást. Díszítésként használhatunk bogyós terméseket és mini üveggömböket. A legkisebb lakásban is elfér, karácsony elmúltával pedig kiültethetjük a pozsgásokat a kertbe vagy cserepekbe. Gondozása egyszerű: 10-14 naponta permetezzük le vízzel.