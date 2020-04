A legeredményesebb vasi testnevelő tanár

A Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanára, Gubián Tamás kapta a 2018/2019-es tanév legeredményesebb Vas megyei testnevelőjének járó díjat.

A Magyar Diáksport Szövetség a diákolimpia országos döntőiben elért eredményességük alapján rangsorolja az intézményeket. A – köznevelési típusú sportiskolák sorába tartozó – Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2018/2019-ben is az élmezőnyben végzett, hetedik lett. Nem véletlen, hogy ebből az iskolából került ki a tanév legeredményesebb Vas megyei testnevelője. Gubián Tamás volt a felkészítője az iskola II. korcsoportos többpróbacsapatainak, a lányokkal ezüstérmesek, a fi úkkal hetedikek lettek. A mezeifutó-diákolimpia országos döntőjében a lánycsapat végzett a hetedik, a fi ú a nyolcadik helyen. Országos ezüstöt nyertek a III. korcsoportos kézis lányok, és ekkor szerezte meg a Zrínyi sorozatban harmadik országos bajnoki címét az alsó tagozatosok játékos sportvetélkedőjében. Utóbbi versenysorozatban kollégájával, Vadász Gáborral összesen három arany, egy ezüst és két bronz az éremtermésük.

– Ez a tanév is remekül indult, nagyon ügyesek voltak a gyerekek. A II. korcsoportos lányokkal például a nulláról kezdtük el a floorballt. Nagyon szívesen csinálták, reggel, délután plusz gyakorlásokat is vállaltak, és bejutottunk a januári országos döntőbe is, ahol hatodikak lettünk – mondta Gubián Tamás. – Atlétikában is alakult a csapat, szépen dolgoztak a gyerekek, de sajnos az élet közbeszólt, a versenyeket már nem rendezik meg.

Testnevelésórákon sem találkozhatnak már élőben. – Küldjük az online-anyagokat sokmozgásos feladatokkal, mert mozogni mindig, most is kell. Nem sokat, inkább tartalmasabbat, mert az oktatásnak ebben a formájában nagyon leterheltek a gyerekek és a szülők is. De mit is kell tudni a munkáját szívvel-lélekkel végző Gubián Tamásról? Például, hogy élsportoló, többek között a Veszprém kézilabdázója volt, és hogy kitérők után köteleződött el a pedagóguspálya mellett. Szülővárosában, Tapolcán ismerkedett meg a kézilabdával, nyolcadikos volt, amikor kiválasztották a veszprémiek, és középiskolába már ott járt.

A Veszprém színeiben serdülő, ifjúsági és junior országos bajnoki címet is szerzett, két évig tagja volt a felnőtt csapatnak is, amellyel 1995-ben bajnok lett. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerezte meg első testnevelőtanári diplomáját, ahol erőssége volt az NB I/B-ben harmadik helyet is szerző csapatnak. Ezután két évet Németországban kézilabdázott, aztán Sárváron lett személyi edző, de közben a Derkovitsban óraadóként belekóstolt a tanításba. Egyetemi diplomát is szerzett, és 2009-től két évig a Nyitra utca iskolában volt testnevelő és igazgatóhelyettes. Újabb kitérő következett – egy ausztriai fürdőn úszómester lett. 2012-ben jött a nagy fordulat.

– A 2004-es athéni olimpia óta vagyok Pars Krisztián strechingedzője. Amikor 2012-ben megnyerte az olimpiát, a polgármesteri fogadásra én is meghívást kaptam. Ott hallottam, hogy a Zrínyiben testnevelői állást hirdetnek. Ez a nyolcadik tanévem az iskolában. Már tudom, hogy nekem a tanári pályán a helyem. Hiszem, hogy minden gyerek ügyes valamiben, lehet sikerélménye. És hogy játszva, élményszerűen tanulnak a legkönnyebben.

A testnevelésórák, az atlétika- és floorballfoglalkozások mellett kézilabdaedzéseket is tart Tamás bácsi. – A kézilabda mindig is a szívem csücske volt, és végül igent mondtam az SZKKA utánpótlásképzésére is. Tavaly januárban hat gyerekkel kezdtük, 42-en lettünk. Nagy siker volt, ezért idén is folytattuk, elsősökkel a nulláról. Délutáni elfoglaltságban amúgy sincs hiány, nem csak Pars Krisztánnal foglalkozik strechingedzőként. És már nyolc éve utánpótlásedző is a Dobó SE-nél. Először az erőnlét- és kondíció-fejlesztés volt a feladata, de a legkisebbeknél már a sportág alapjait is tanítja. – Nehéz beosztani az időt a család mellett, de igyekszem mindenhol helytállni és a saját gyerekeim mozgástanulására is figyelni. A két kicsi, a hároméves lányom és az ötéves fiam imádja a labdát, aminek nagyon örülök. Bence jól is úszik, talán vízilabda lesz ebből. Mindenesetre még sokat szeretnék tanulni, hogy minden tanítványomnak és nekik is még többet tudjak segíteni.