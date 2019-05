A legkisebbeket ünnepelték megyeszerte: íme gyereknapi összeállításunk

Május utolsó vasárnapján ismét alaposan megünnepeltük a gyereknapot. Mintha az időjárás is készült volna a felhőtlen vidámságra: hét ágra sütött a nap. A hétvége a gyerekekről szólt.

Szombathely

A gyerekekkel játszani a legjobb buli! – adta ki a jelszót az Agora MSH gyermek szakágának társulata, amikor szombaton délután egyetlen hatalmas játszótérré alakították a házat, valamennyi helyiségével és az épület előtti térrel. Aktív, tevékeny, egyszerű játékok sokasága között kaphatott a fejéhez az ember: hogy ez miért nem nekem jutott eszembe! Nagymama igyekezett magasba juttatni a két zsinórra fűzött labdát, apuka püfölte fakanállal kosárba a gumicsirkét, házaspár jengázott elmélyülten. A mívestár babáknak leterített szőnyegén játékszerré vált a parafa dugó, a dió, gombolást gyakoroltatott a rongybaba. A rengeteg kézműves-foglalatosság, a logikai játékok, a világutazás, kalózütközet, labirintus között észrevétlenül elrepült a délután minden korosztálynak. De jó is volt egy napra újra gyermekké válni!

Színes, szagos forgatag fogadta az odalátogatókat egész hétvégén a Haladás Sportkomplexum tövében. „A csoda ismét három napig tartott.” Az egész napos gyermekprogramok mellett volt óriásvidámpark, erősember-bemutató, s minden estére jutott zenés program is, rádiósok közreműködésével. Vasárnap érkezett a legnagyobb varázslat: Nagy Jonatán bűvölte el a nagyérdeműt, de nagy szerepet kaptak az állatok is. Délelőtt simogatóban barátkozhattak a két- és négylábúak, délután a terápiás kutyákat ismerhették meg a kicsik interaktív programok segítségével.

Szentgotthárd

Gyermekzsivaj tanúskodott a jó hangulatról május 26-án Szentgotthárdon. A Színház környékén megrendezett Városi Gyermeknapon idén is rengeteg programmal várták a kicsiket és nagyokat a szervezők. 15 órakor a Partium AMI évzáró néptáncműsorával indult a rendezvény, majd az SZVSE tornaszakosztály tornászai, a Lufi együttes és a Mesebolt Bábszínház szórakoztatta a közönséget. Délután még ugráló­várak, elektromos kisautók, csillámtetoválás, lovagoltatás, kézművesjátszóház és szerencsekerék várta a rendezvényre érkező aprónépet.

Csepreg

A Malomkertben rendezte 12. alkalommal a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és a csepregi városvezetés szombaton a gyereknapot, amely tavaly óta már a Bükfürdő–Csepreg Félmaraton programjával bővült. Délelőtt a jubileumát ünneplő csepregi zeneiskola növendékei fújtak ébresztőt, majd a csepregi ovisok álltak színpadra. Vendég volt a Holle Anyó Színház, fellépett a helyi mazsorettcsoport. Vlasich Krisztián köszöntőjében kiemelte: a gyermek és a család az első, megbecsülésük és támogatásuk mellett fontos, hogy az aktív kikapcsolódás is teret kapjon. Bemutatkozott a Zsuzsi Fitness, a csepregi Aikido csoport, a Csemete Bábszínház, a Czenki Hársfa néptánccsoport. Péter Srámek énekelt, majd tombolasorsolást tartottak. A Szebb Holnapért Család és Karrierpont arcfestéssel és csillámtetoválással fogadta a látogatókat, pihenésül az ugrálóvárak és óriáscsúszdák, kerékpáros ügyességi feladatok között.

Körmend

Szombaton 10 és 16 óra között nyílt napot tartottak a megye több tűzoltó-­parancsnokságán a nemzet­közi gyermeknap alkalmából. Az érdeklődő kicsik és családjaik a parancsnokságok mellett az önkéntes tűzoltó-egyesületek laktanyáival, kiállításaival és speciális járműveivel is megismerkedhettek ezen a napon. A program Körmenden is népszerű volt: fiúk és lányok egyaránt kíváncsi tekintetekkel léptek be a laktanyába, ahol örömmel bújtak bele a lánglovagok ruhájába és próbálták ki a járműveket és a különböző eszközöket.

Sárvár

A város hivatásos tűzoltói és a laktanya elé felállított és felnyitott gépjárművei várták az érdeklődőket a gyermeknapon. Családi nappá vált a Nyitott szertárkapuk program Sárváron, a kisgyerekeket elkísérték a szülők, nagymamák is. A Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségen a piros autócsodák mellett játszótér is rendelkezésre állt mászókával és csúszdával. Sokan elsétáltak a laktanya udvarán álló Szent Flórián-szoborhoz és az ott kiállított korabeli kézi pumpás fecskendőhöz is. A gyerekek érdeklődésén túl talán csak az őket kísérő apukák kíváncsisága volt néha nagyobb a tűzoltógépjárművek működése iránt.