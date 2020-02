A legkiválóbbak közt a könyvtár – A kitöltött elégedettségi kérdőívhez hetvenen bővebb véleményt is fűztek

Elégedettek az olvasók a Berzsenyi Dániel Könyvtár szolgáltatásaival, amely a hasonló adottságú könyvtárak között országos viszonylatban is élen jár. A kérdőíves elégedettség-vizsgálat pozitív eredménnyel zárult. Megkérdeztünk néhány használót az olvasói terekben, benéztünk a gyerekkönyvtárba is.

A látogatók száma 2019-ben meghaladta a 250 ezret, a kölcsönzött dokumentumok száma 370 ezer volt, és 793 rendezvényt tartottak majdnem 34 ezer résztvevővel. Voltak olyan „csúcsnapok”, amikor 1430 látogató fordult meg itt, és olyan is, amikor 3096 kötetet kölcsönöztek – tudtuk meg Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgatótól, aki a legutóbbi elégedettségi vizsgálatról elmondta: az olvasóterekben helyezték ki a kétszáz kérdőívet, a látogatók egy-két hét alatt kitöltötték valamennyit, pozitív visszajelzésekkel.

A vélemények azt tükrözik, hogy szeretik a könyvtár családias légkörét, a könyvtárosokat kedvesnek, segítőkésznek tartják. Van, aki szeretne hosszabb nyitvatartást, van, aki még több állománybővítést. Erről az igazgatónő azt mondta: évi 22 millió forintot költenek beszerzésre, ennyit enged a költségvetés, így is nagyon sok új könyvet vásárolnak. – Azt, hogy a szolgáltatásaink jól működnek, nemcsak a használók száma és a kölcsönzött könyvek mennyisége mutatja, hanem a rendezvényeink vendégei is visszaigazolják – mondta az igazgatónő. – A látogatók hálásak a sokféle programért, amelyeket az olvasás, a könyvtár népszerűsítése érdekében szervezünk. Más-más események más-más érdeklődési körű embereket vonzanak, meg tudjuk szólítani a fiatalokat, a zeneszeretőket, a helytörténet iránt érdeklődőket is. Törekszünk a széleskörű jó kapcsolatok kialakítására és fenntartására, minden kolléga maximális tudással és elkötelezettséggel áll a feladatai mellé.

Benéztünk az olvasóterekbe: szinte minden polcnál válogatott valaki, a számítógépeknél kerestek, a hírlapoknál újságokat maguk elé halmozó olvasók ültek, volt egyetemista, aki dolgozatot írt. A gyerekkönyvtárban Horváth Mónika elmondta: hetente egyszer jön a három gyermekével, elég sok időt töltenek ilyenkor itt, mert a kicsik szeretnek könyveket nézegetni. A gyerekek életkorának és érdeklődésének megfelelő könyveket visznek haza. Lili (3) a mesekönyveket szereti, Mórt (6) a közlekedés, a tűzoltók, rendőrök érdeklik, Esztert (7) a tündérek, hercegnők világa bűvöli el.

Az anyuka szakácskönyvekből nyer ötleteket főzéshez, és innen viszi a könnyű olvasmányokat, mert a klasszikusokat megveszik, hogy otthon is meglegyen.