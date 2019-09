A lejárt szavatosságú kozmetikum veszélyes hulladéknak minősül

A kozmetikumokat sokan használják a lejárati idő után is, pedig nem árt figyelni a címkén lévő kis jelzést. Az egészségünket is kockáztathatjuk, ha nem tartjuk be ezeket a szabályokat. Ha pedig rászánjuk magunkat, hogy megválunk kedvenc, de nagyon régi rúzsunktól vagy egy szekrényben porosodó testvajtól, azt sem árt tudni, ezt hogyan tehetjük meg legálisan, a környezetünkre is odafigyelve.

Minden kozmetikai terméken van egy kis jelölés, amely azt mutatja meg, hogy felbontás után mennyi ideig használható. Ez az úgynevezett PAO-jel. Egy számot kell keresnünk a csomagoláson, amit egy M betű vagy egy kinyitott tégely rajza követ. Ez a szám mondja meg nekünk, hány hónapig jó az adott kozmetikum, miután felnyitottuk. Az M az angol Month, azaz hónap szóra utal. Ha azt látjuk: 12M, akkor tudhatjuk, egy évünk van felhasználni az adott terméket. Általában elmondható, hogy a szempillaspirált 4-6 hónapig, a folyékony alapozót fél-egy évig, a púderalapú termékeket, rúzst, szájfényt 2-3 évig használhatjuk biztonsággal. Az arclemosók, hámlasztók egy évig, a tonikok, hidratálók, szérumok, testápo­lók 6-12 hónapig őrzik meg minőségüket felbontás után a polcon. Nehezebben romlanak meg a kozmetikumok, ha fénytől védett szekrényben vagy fiókban tartjuk, mindig kezet mosunk használatuk előtt, jól visszazárjuk a kupakot, vigyázunk, hogy ne legyenek túl meleg vagy párás helyen. De nem csak akkor érdemes megszabadulni a krémektől, szempillaspiráloktól, rúzsoktól és szájfényektől, ha elértük ezt az időt. Ha elszíneződik, megváltozik az állaga vagy az illata, azonnal dobjuk ki. Itt sokakban felmerülhet a kérdés, hogy ezeket a termékeket simán csak a kukába tegyük – vagy másképp szabaduljunk meg tőlük. Egy olvasónk, Poczmann Erzsébet is ezzel a kérdéssel fordult hozzánk. Éppen szelektálja a lakásában lévő holmikat. A felesleges ruháknak, cipőknek könnyen talált új helyet, az elemeket egy hipermarket erre a célra létrehozott leadójába tette, de a kozmetikumok kérdésére, azt mondja, nem talált megoldást. Pedig az évek során nagy mennyiséget összegyűjtött, sokszor kapott ajándékba is. Most, hogy végignézte a fürdőszobája polcain lévő dobozokat, rájött: többzsáknyi felesleges szépítőszere van. Ezeket összerakta, és már egy ideje az autója csomagtartójában hordja magával, keresve a legális lehetőséget, hogy megszabaduljon tőlük. Semmiképpen sem szeretné szennyezni a környezetet, a helyes utat akarta megtalálni. A kozmetikai termékek ugyanis veszélyes hulladéknak minősülnek, ennek megfelelően nem szabad őket simán a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Veszélyes hulladék még a sütőzsír és -olaj, a festék, az olajosflakonok, az oldószerek és hígítók, a növényvédő szerek, de a száraz­elem, az elektronikai hulladék, a szórópalack, a fénycső és a gumiabroncs is. Ezeket a megyeszékhelyen a Körmendi úti hulladékudvarban adhatjuk le. Aki rendelkezik szombathelyi lakcímkártyával, az bizonyos mennyiség alatt ingyen megszabadulhat a hulladéktól. Ha elhasználtunk egy terméket, akkor sem mindegy, hová tesszük a csomagolását. A PP vagy HDPE jelzésű műanyag dobozokat kimosva gyűjthetjük szelektíven. Az erre szolgáló gyűjtőkbe a ­spray-k dobozait és zárókupakjait is kidobhatjuk. Nem csak a kozmetikumok esetében fontos, hogy a lehető leginkább környezetbarát módon szabaduljunk meg a szeméttől. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, kérdezzük meg a hulladékudvart, hogy mi a leadás helyes menete, így nyugodt lelkiismerettel, a szabályokat betartva dobhatjuk ki a hulladékot. Ez a módszer egy kicsivel több energiát és utánajárást igényelhet az elején, de a környezetünk védelme közös érdek.