A lelkész lánya nem nyugodhat meg Pete Polgár Máté új könyvében

A szentkirályi plébánia kormányzója, a Brenner-iskola lelkésze és hittanára Pete Polgár Máté. Második könyvét mutatta be a könyvtárban.

Pete Polgár Máté tavaly írta A lelkész lányát, annak a folytatása a Hármak bosszúja, a Magyar Nyugat Könyvkiadó gondozásában, a története hét évvel később játszódik.

A szerző azt mondta, olvasóközönsége is várta és belőle is kikívánkozott a történet – tavasszal készült el a folytatás. A korábbi kötethez hasonlóan drámai, de a reménysugár is felcsillan a műben. Az emberi akaraterőt hangsúlyozza, a bosszú ellen íródott, hívőknek, nem hívőknek is van mondanivalója.

Röviden a könyv tartalmáról a következő írható le: hét évvel ezelőtt a kisváros – ­Little Town – elveszítette spirituális vezetőjét, Timothy Romney tiszteletest, a Ku-Klux-Klan alabamai nagysárkányát. A bírósági ítélet fegyházba száműzte őt. Lányának udvarlója, a kegyetlen Mike balesetben hunyt el. A lány három barátja szabadlábra került, és most visszatértek, hogy bosszút álljanak. Vajon az új lelkész, ­Esther Grant hite elbírja-e a nyomást, amely a hármak részéről éri? Romney lelkész lánya pedig hazatér-e valaha?

A szereplők maguk mondják el drámájukat és belső küzdelmeiket. A szerzővel Tóth Kálmán önkormányzati képviselő beszélgetett.