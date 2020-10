A lezárt határ komoly gondot okoz a környékbelieknek – Pinkamindszenten jártunk

Mintegy 25-30 kilométert kell kerülnie annak, aki Ausztriába szeretne átmenni.

Ahogy arról beszámoltunk, vasárnap éjjel az áradó Pinka patak elöntötte a Pinkamindszent közelében lévő 8708-as utat, ezért hétfőn reggel 6:30-kor az utat teljesen le kellett zárni, jelenleg mindkét irányból behajtani tilos táblákkal találkozhatnak az autósok. A lezárás miatt Ausztria felé a Pinkamindszent és Heiligenbrunn (Szentkút) közötti határátkelő sem használható, így mintegy 25-30 kilométert kell kerülnie annak, aki Ausztriába szeretne átmenni.

Csiszár István, Pinkamindszent polgármestere a helyszínen elmondta, hogy ez nemcsak a falu lakóit érinti, de sokan járnak errefelé dolgozni és iskolába is a környező településekről. Erre a pár napra mindenkinek kerülővel kell járnia, mivel legközelebb csak Szentpéterfán és Szentgotthárdon lehet átlépni az országhatárt. Pinkamindszent környékén 60 mm csapadék esett le a hétvégén 24 óra alatt, ami ugyan sok, de a polgármester szerint nem annyira szokatlan errefelé, szinte minden évben előfordul hasonló mennyiség.

A víz nemcsak az utat, de a település határában lévő mezőgazdasági területeket is elöntötte, így a betakarítási és a földművelési munkálatok is csúsznak. A közelben folyik még a Strém patak, ez vasárnap délelőtt, a Pinka pedig vasárnap délután tetőzött, azóta lassan apad a vízszint. Pinkamindszenten működik önkéntes tűzoltóság, akik jól felszereltek, így az esetleg elöntött pincék szivattyúzásában is tudnak segíteni a település lakóinak.

Pécsi Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a 8708-as útnak körülbelül 3km-es szakasza érintett a teljes lezárásban. Az illetékes mérnökség szakemberei a Pinka patak vízszintjének csökkenése után állnak neki az út takarításának, majd ellenőrzik az út állapotát, csak ezután nyitható meg a lezárt szakasz, illetve ezután lesz csak használható a határátkelő Ausztria felé. A közútkezelő tájékoztatása szerint teljes útlezárást kellett elrendelni a 7445-ös úton is Molnaszecsőd és Döröske között, ahol a Csörnöc-patak öntötte el az utat.

