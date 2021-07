A temetői lopás több Vas megyei temetőben is probléma – Mi lehet a megoldás?

Rövid időn belül másodszor kapunk olvasói bejelentést a szombathelyi Jáki úti temetőben történő viráglopásokról.

Ezúttal Prejczer Paula szombathelyi olvasónk panaszolta el, hogy a nővérének a sírjáról – amely az amerikai temetői résznél van – harmadik hete minden héten ellopják a virágot. Először egy vázát élővirággal, következő héten a művirágot, a héten pedig a születésnapjára kivitt cserepes virágot vitte el valaki.

„Most már ott tartok, hogy valami csúnyát fogok a sírra kiírni, mert ez hihetetlen, ami itt megy. Hiába jelentem be az irodán vagy az ügyeletesnél, azt mondják, ők nem tudnak mit tenni. Elnézést, hogy ilyent feltételezek, de már azt gondolom, hogy valakinek a megbízásából lopnak” – írja.

Megkérdeztük Jancsóné Sárdi Katalint, a temetőket üzemeltető Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetőjét. Elmondta: a Jáki úti köztemetőt a cég, illetve annak jogelődje több évtizede üzemelteti, és a sírhelyeken elhelyezett virágok, koszorúk és egyéb sírdíszek eltujdonítása sajnos nem új keletű probléma.

– Természetesen cégünk első kézből értesül az esetekről, így pontosan tudatában vagyunk a problémának – válaszolta megkeresésünkre a temetkezési kft. ügyvezetője. – Lopások valóban gyakran előfordulnak, és ez nem is tipikusan szombathelyi jelenség. Elmondta, hogy a Jáki úti köztemető három zárható kapuval rendelkezik, ezek közül a főbejárat 24 órás portaszolgálattal működik. A nyitvatartási idő nyáron 6-tól 20, télen 7-től 18 óráig tart, ezenkívül a kapukat zárják, és mivel a sírkert teljes egészében körbekerített, éjszaka ott illetéktelen személy nem tartózkodhat. Hozzátette: a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért, eltulajdonításáért az üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

Kíváncsiak voltunk, máshol létezik-e ez a probléma, illetve arra is, hogy mit tesznek a kezelésére. A szentgotthárdi Hunyadi úti temetőt és a városrészek sírkertjeit a SZET szentgotthárdi Kft. üzemelteti. Sömenek Vilmos temetkezési ágazatvezető szerint a lopás nem jellemző náluk, 2008 óta nem érkezett bejelentés sem az önkormányzathoz, sem az üzemeltetőhöz. Kihelyeztek egy biztonsági kamerát, de a törvénykövető magatartás inkább annak tudható be, hogy mindenki mindenkit ismer. Ha gyanús személy mozogna bármelyik temetőben, biztos feltűnne a sírlátogatóknak, és az üzemeltető is hetente többször, váratlan időpontban megjelenik mindegyik sírkertben.

Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere arról számolt be, hogy néhány évvel ezelőtt a temető parkolójában az önkormányzat elhelyezett egy térfi gyelő kamerát, azóta nem érkezett bejelentés lopásokról. Nádasd polgármestere, Karvalics Zoltán viszont arról tájékoztatott, hogy időszakonként náluk is megszaporodnak a temetői lopások, pedig térfi gyelő kamerát is kihelyeztek. Az önkormányzat nem tud mit tenni, állandó ügyelet biztosítására nincs lehetőségük. A nagyobb ünnepek alkalmával megkérik a rendőrséget, hogy fokozottan fi gyeljék a két temető környékét.

Kemestaródfán mindkét falurészen van temető, az utóbbi húsz évben azonban nem tudnak lopásról.

– Falun más a helyzet – mondja Takó Gábor polgármester. Ha valakit rajtakapnának, a közösség gondoskodna róla, hogy az illetőnek elmenjen a kedve a lopkodástól.

