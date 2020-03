A lottónyeremény feléből Sárvár összes eladó ingatlanját megvehetnénk

Egy Duna-parti 79 szobás ház megvásárlása után is annyi pénzünk maradna a nyereményből, amelynek eléréséhez is – vasi átlagkereset esetén – 91 évig kellene dolgozni.

Minden idők eddigi legnagyobb ötöslottó-főnyereményét lehet megnyerni most szombaton. A telitalálatos szelvény 6,242 milliárd forintot fizet, több mint egymilliárddal többet, mint az eddigi legnagyobb nyeremény. Ez rengeteg pénz, a hosszában egymás után lefektetett tízezresek több mint 96 kilométeren keresztül kígyóznának, mire kiadnák a hatalmas összeget. Ennél azonban jobb ötletnek tűnik, ha befektetjük. A rekordnyereménnyel igen tekintélyes ingatlanvagyonra tehet szert a szerencsés nyertes, aki egyes települések komplett eladó lakóingatlan-kínálatát fel tudná vásárolni, de bőven beleférnek a legdrágább magyarországi ingatlanok is – írja az ingatlan.com.

A portál oldalán összesen 92 sárvári ingatlant – 56 házat és 36 lakást – kínálnak eladásra jelenleg. A nyeremény feléből is bőven futná az összesre, hiszen alig több mint 3 milliárdot kellene csak a vásárlásokra költeni. Országszerte több tucat olyan település van, amelyeken a főnyeremény feléből is megvehető valamennyi eladó lakás vagy ház. A 6,242 milliárdos összeg elég lenne például a Balaton déli partján fekvő Balatonszemes összes eladó ingatlanára. A nyertes ebben az esetben 4,8 milliárd forintos kiadás fejében 79 ingatlannal gazdagodna, és maradna nála több mint 1,4 milliárd forint. Szintén belefér a nyereménybe a Balatonszárszón eladó 66 vagy a Szántódon lévő 36 ingatlan, előbbiekért összesen 4,4 milliárdot, utóbbiakért közel 3,9 milliárdot kellene adni, ha egy forintot sem tud lealkudni a nyertes az árakból. A főnyereményből az ország legtöbbért kínált ingatlanjai is megvásárolhatók.

A portál oldalán jelenleg a legdrágább eladó ingatlan egy 5000 négyzetméteres telken lévő örök panorámás, 4200 négyzetméteres, 79 szobás ház. Hatmilliárd forintba kerül, így ha megvennénk, még mindig annyi pénzünk maradna, amiért egy átlagos keresettel rendelkező vasinak több mint 91 évig kellene dolgoznia. Jó tudni azt is: a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett lottózókban a koronavírus-járvány miatt egyszerre legfeljebb hárman tartózkodhatnak a munkatársakon kívül.