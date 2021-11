A magasból mentettek – A szombathelyi óriáskeréknél gyakorlatoztak a katasztrófavédők – fotók

A szombathelyi óriáskerékhez magasból mentő gépjárművével is kivonult a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, hogy a katasztrófavédők egy gyakorlat során kipróbálják, üzemzavar esetén miként tudják kimenteni a magasban rekedteket.

A gyakorlaton rögtön kiderült: a tűzoltók két irányból, a Wesselényi utca, illetve a Király utca felől tudják megközelíteni az óriáskereket, ami a tavaly­előtti pozíciójához képest egy kissé beljebb került, a Borostyánkő áruház irányába.

Az óriáskerék gondoláiból való kimenekítésre üzemzavar vagy valamilyen meghibásodás esetében lehet szükség. A kerék ötven méter magas, így, amennyiben optimális pozíciót sikerül felvennie a tűzoltóknak, akár az építmény háromnegyedéig, közel negyvenméteres magasságig is képesek elérni a gondolákat – tudtuk meg a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkatársaitól. Ezt az általuk elérhető legmagasabb pozícióban ki is próbálták, mégpedig úgy, hogy két tűzoltót felemeltek az egyik gondoláig, akik a mentőkosárból át is szálltak abba és vissza.

Negyven méter fölötti magasságban a kezelőnek azonban még meghibásodás esetén is van lehetősége a kerék mozgatására. Horváth Mihály, az óriáskerék üzemeltetője elmondta: a gépezetet mozgató motor fékjét manuálisan is ki tudják oldani, ezáltal pedig a súly elmozdítja annyira a kereket, hogy még a legmagasabban ragadt gondolák is olyan magasságba kerüljenek, hogy a tűzoltók hozzáférjenek azokhoz. Mihály azt is elárulta, négy éve foglalkoznak az óriáskerék üzemeltetésével. Ez idő alatt még egyszer sem volt példa arra, hogy az meghibásodott volna.

Ám problémát nem csupán egy meghibásodás okozhat – felkészülten néznek szembe az áramszünetekkel is. Aggregátorukkal maguknak is tudnak áramot fejleszteni, sőt, abból is van nekik kettő, duplán is bebiztosították magukat. Ha ezek sem működnek, akkor nyúlnak a kézi vezérléshez – tudtuk meg.

A mentési gyakorlattal a tűzoltóság arról bizonyosodik meg, hogy vész esetén miként tudnak hozzáférni a bajba jutottakhoz. Ám ezen túl is fontos kritériumoknak kell megfelelnie az óriás­keréknek. Az üzemeltetőtől megtudtuk, hogy minden évben és minden helyszínen villámvédelmi, statikai és érintésvédelmi vizsgálatokat végeznek el a keréken – ez volt az önkormányzat feltétele is ahhoz, hogy felállíthassák az óriáskereket.