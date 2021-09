A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki az Országos Magyar Vadászkamara vasi szervezetének elnökét

Az igazi vadász természetvédő, állatszerető, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a „kívülállók” a vadásztársadalmat értékén kezeljék – vallja Gagyi István, akinek Áder János köztársasági elnök augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adományozta.

Gagyi István 1974-ben gépésztechnikusként kezdte pályáját a szelestei termelőszövetkezetben, az ott eltöltött 22 év alatt végigjárta a ranglétrát, és gépműhelyvezető, majd melléküzemág-vezető pozícióig jutva dolgozott a téesz megszűnéséig. Az édesapjától örökölt földeken az 1990-es évek második felében kezdett gazdálkodni, családi gazdaságukban ma 155 hektár földet és 8 hektár erdőt művelnek. Tizenhat évig – nem sokkal ezelőtti nyugdíjba vonulásáig – egy hegyfalui agrárcég üzemvezetőjeként is dolgozott.

A hegyfalui Hunor Vadásztársaságnak 1985 óta volt tagja, az annak megszűnése után alakuló Répcementi Hunor Vadásztársaságnál két évig titkárként tevékenykedett, 2000től pedig a társaság elnöke. Az általa vezetett vadásztársaság 16 ezer hektárnyi, vadban gazdag, jó őzállománnyal rendelkező területén négy hivatásos vadász és 23 vadásztársasági tag felel a gazdálkodásért, munkájukat 24, csomagtervvel rendelkező sportvadász is segíti. Azt, hogy jól teszik a dolgukat, nemcsak a társaság stabil pénzügyi helyzete, de a visszajáró külföldi vendégvadászok száma is bizonyítja. Gagyi István 2001-ben lett az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Vas Megyei Területi Szervezetének alelnöke, 2006-ban az OMVK aranyérmével ismerték el munkáját. 2009 novemberében nemcsak a megyei kamara, hanem a vadászatra jogosultak érdekképviseletét ellátó Vasi Vadgazdálkodók Védegylete is elnökévé választotta.

Elnökként mindkét szervezetnél kezdetektől arra törekszik, hogy hatékonyan képviselje a vasi vadászok, vadászatra jogosultak érdekeit. A vadlétszám szinten tartása mellett a vadkárok csökkentése is jelentős feladatot ró a szervezetekre. A vadkárok rendezését illetően elsősorban a földhasználókkal kialakított jó kapcsolat fontosságát hangsúlyozza, mint mondja, ebben sokat segít az a tény, hogy gazdálkodóként és vadászként mindkét oldal álláspontját és problémáit jól ismeri. Büszkén beszél arról is, hogy az erdősültség és vadlétszám tekintetében országosan előkelő helyen álló Vas megyében vált a legtöbb külföldi vadászjegyet. Az osztrák, német, svájci, olasz, cseh és szlovén vendégvadászok szívesen térnek vissza a gondozott vadállománnyal bíró és kulturált vadászati lehetőségeket kínáló Vas megyébe – és hangsúlyozza azt is, hogy mivel jellemzően nem egy-két napra és nem egyedül jönnek és költenek, a vadászat nemzetgazdasági, azon belül turisztikai jelentőségét sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Aki ismeri, tudja, hogy Gagyi István egyik „vesszőparipája”, hogy sikerüljön végre megváltoztatni a vadászat megítélését. Hogy a nem vadászó emberek megértsék, a vadászat nem úri passzió, hanem gazdasági, természetvédelmi szempontból egyaránt fontos

tevékenység. A kamara és a védegylet által évente más-más vasi városban megrendezett megyei vadásznap is remek alkalom az ilyen jellegű bemutatkozásra, ahogy a vadászati világkiállításhoz kapcsolódó, Vas megyében megvalósult programok – kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások – is mind azt a célt szolgálják, hogy a kívülállók minél jobban megismerjék a vadászok tevékenységét, a vadgazdálkodás fontosságát.

És hogy milyen vadász a megyei vadászkamara elnöke? Azt mondja, a családi gazdaságból eredő kötelezettségek, munkák miatt főleg az őszi betakarítások után jut ideje a vadászatra. Szerencséje van: hegyfalui lakosként nem kell messzire mennie egy-egy vadászélményért. Nem vágyik külföldi vadászatokra, a hosszú lesvadászatokat, a vaddisznóhajtást kedveli, és apróvadra is szívesen vadászik. Méghozzá egyedül: három-négy órát is képes ülni a magaslesen. Megnyugvás, kikapcsolódás: e szavakat említi a vadászattal kapcsolatban, na meg azt, reméli, hogy évről évre több ideje jut majd rá. Gagyi István több cikluson keresztül volt Hegyfalu önkormányzati képviselője, illetve alpolgármestere, és bár nem szeret kérkedni vele, de tény: sokat tett a település fejlődéséért, a közösségi élet élénkítéséért.

A magas állami kitüntetés kapcsán hangsúlyozza azt is, hogy egyedül semmi nem sikerült volna, az elmúlt évtizedekben rengeteg szövetségese, segítője volt, akiknek ezúton is köszönetet mond. Elsősorban a családjának: az őt mindenben támogató feleségének, Editnek és persze gyermekeiknek: a 37 éves, közgazdász Viktóriának és a 32 éves, agrármérnöki végzettségű Leventének, akikre nemcsak a munkában számíthat, de négy csodálatos unokával is megajándékozták.

