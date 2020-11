A Magyar falu program jóvoltából Vas megyében is több településen szépül a temető

Újabb sikeres pályázatokat hirdetett ki Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A Magyar falu programban a támogatandó kis léptékű fejlesztések sorában most került sorra egyebek mellett a temetői infrastruktúra fejlesztése, ami a legtöbb településen ravatalozó építését, korszerűsítését jelenti. Vas megyében összesen tizennégy falusi temetőben kezdhetik meg a munkát. Több helyen ravatalozó is épül.

Erre a célra július 30-a és szeptember 10-e között nyújthattak be pályázatot a kistelepülések. A támogatás legfeljebb 30 millió forint lehetett, melyet ravatalozóépítésre, urnafal-kialakításra, halotthűtő beszerzésére, esetleg kerítésre, belső utak kialakítására, illetve parkosításra lehet felhasználni. Temetőjük korszerűsítésére két jogcímen is nyerhettek támogatást a közösségek, hiszen a sírkertek egy része önkormányzati, más részük egyházi tulajdonban és kezelésben van. Így temetői infrastruktúra fejlesztésére országosan 332 településnek mintegy 2 milliárd forintot ítéltek oda, továbbá 147 településen közel egymilliárd forintos támogatásban részesülnek egyházi közösségek a tulajdonukban lévő temetők infrastruktúra-fejlesztésére.

Megyénkben ezekben a napokban összesen tizennégy falusi temetőben kezdhetik meg azt a munkát, amely az elhunytaknak megadott végtisztesség körülményeit javítja. Az 1. számú választókerületből két falu, Bucsu és Torony nyújtott be sikeres pályázatot, mindkettő több mint 27 millió forintot fordíthat ravatalozóépítésre. Dr. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy a Magyar falu program újabb támogatásai jóvoltából az emberek méltó módon tudnak végső búcsút venni szeretteiktől. A korszerű ravatalozókhoz illemhelyet is építenek a távolról érkező hozzátartozókra és az idős családtagokra gondolva, és van, ahol előtetőt is kialakítanak az időjárás viszontagságaival számolva.

A 2. számú választókerület képviselője, Ágh Péter elmondta:

– Az önkormányzatok részéről folyamatos jelzés, hogy a temetők kapcsán forrásokra van szükségük. A kormány Magyar falu programja révén korábban már tizenegyen kapták meg az igényelt támogatást 117 millió forint értékben, most pedig újabb hat településen összesen 50 millió forintból tudják elvégezni a szükséges munkálatokat Észak-Vas megyében.

Az önkormányzati létesítmények közül négyet újíthatnak meg a közeljövőben, összesen mintegy 35 millió forint értékben. Nagysimonyi csaknem 23 milliót, Csepreg és Pápoc önkormányzata valamivel ke­vesebb, mint ötmilliót, Nemesbőd pedig kétmillióhoz közelítő összeget nyert a pályázaton. A sárvári Szent Miklós-plébánia ötmillió forintos pályázati támogatásából a porpáci temető újul meg, és ehhez hasonló összeget használhat fel a vönöcki római katolikus egyházközség is.

A 3. számú választókerületben, Dél-Vas megyében hat településre érkezik rövidesen támogatás. Ebben a választókerületben Jákon szorított legjobban a cipő. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő elmondta: nagyon időszerű volt már, hogy a több mint 2500 lelkes település új ravatalozót építhessen.

– Jákon már nemcsak kegyeleti szempontból méltatlan a ravatalozó állapota, hanem olyannyira leromlott, hogy szinte életveszélyes, erről személyesen is meggyőződtem – mondta a politikus. Hozzátette: választói körzetében a most elbírált pályázatban különösen méltányos döntés született, hiszen két olyan település – Kétvölgy és Zsennye – is bekerült a kedvezményezettek sorába, amelyek eddig még nem nyertek támogatást a Magyar falu programban. További érdekesség, hogy Zsennye és Rábatöttös nyertes pályázataik felhasználásával együtt készíthetik el közös temetőjük kerítését. Ják község önkormányzata csaknem harmincmillió forintot fordíthat az új ravatalozóra, a másik három település 4,5-5 millió forint támogatást használhat fel.

Rajtuk kívül két egyházi közösség is nyert támogatást a tulajdonában levő sírkert felújítására: Karakó 4,8 millió, Őriszentpéter pedig mintegy ötmillió forintot.