A Magyar Falu Programban hamarosan kezdődik a templomfelújítás

Faluszépítő egyesület alakult az év elején a településen. Az önkormányzattal és az önkéntes tűzoltó egyesület tagjaival máris sokat tettek a közterületek gondozása terén, és terveik is vannak bőven.

A településgondozás igénye, no meg a bőségesebb pályázási lehetőség is közrejátszott abban, hogy az év elején Pápocon Kasza Anita vezetésével faluszépítő egyesület alakult. Bár a koronavírus-járvány miatti korlátozások némileg hátráltatták a munkájukat, nagy lendülettel vetették bele magukat a virágosítási munkákba. Muskátli, petúnia került az önkormányzat kerítésére, a köztéri szobrok környezetébe, a park virágágyásaiba. A napokban még egy ódon lőcsös szekeret is felvirágosítanak a faluközpontban, és itt helyezik el a jótékony kupakgyűjtés célját szolgáló egyedi tárolóedényt is. Faluszerte tartós és ízléses, cserép fedésű hirdetőtáblákat és virággal beültetett kerekes kutakat helyeznek el, lefestik a padokat és a buszvárókat.

Nemsokára megkezdődik a Magyar Falu Program támogatásával a templomfelújítás. Hogy a munkálatoknak helyet biztosítsanak, felgallyazták a fenyőket, kitisztították a templomkertet. Az utcákat is kicsinosítják, a tájidegen növényeket, akácot, vadrózsát lecserélik. Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesülettel közösen pedig még az idén emléket állítanak Sulyok Pálnak, a település határában 1988-ban lezuhant és tragikus halált halt vadászpilótának.

Nováky Ernő polgármester határtalan lelkesedéssel sorolja az eredményeket. A helyi erők összefogásával nagy lendületet kapott most a faluszépítés, amihez az anyagiakat az önkormányzat, a sok-sok önkéntes munkát pedig az egyesületek adták és fogják adni.