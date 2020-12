A Magyar Kerékpáros Sportegyesület alakította ki az üzletet Szombathelyen

Aki gyakran rója Szombathely utcáit, annak feltűnhetett néhány hete egy, a városképből kitűnő dizájnnal rendelkező kirakat a Széll Kálmán utcában. November közepén megnyitott a Magyar Kerékpáros Sportegyesület ingyenes kerékpárszervize és közösségi tere, a Bike Kitchen.

A tekintetet vonzó kirakaton már a felújítás napjaiban is számos szempár kukucskált be – nem tudták elképzelni, mi készül a Széll Kálmán utcában, ahol azóta is színes reflektorok keltik fel az utca népének figyelmét.

A galériával rendelkező helyiség bejáratával szemben recepciós fogadja a betérő kerékpárost. A bejárattól jobbra kialakított pihenősarokban bárki kényelembe helyezheti magát, sőt, még egy jó bögre kávét vagy teát is elfogyaszthat, amíg várja, hogy a koncepcionálisan nőkből álló szerelőbrigád megjavítsa kétkerekűjét. De akár maga is csavarkulcsot ragadhat, és a tagok számára fenntartott szerelőasztalon nekifoghat a javításnak – minden szükséges eszközt a szerviz biztosít ehhez. A szolgáltatás a kerékpáros-egyesület azon koncepcióján alapszik, hogy ingyenes bicikliszerelési lehetőséget nyújtson annak, aki kiváltja hozzájuk akár negyedévre, akár egész évre a tagságot.

– Ez nem gazdasági vállalkozás, a tagdíjakból és támogatásokból tartjuk fenn az üzletet. Annak, aki kilencven napra is a tagunk lesz, ingyenes és végtelen számú szerelési lehetőséget nyújtunk cserébe arra az időre – magyarázza az egyesület elnöke, Soós László.

A Bike Kitchen garantálja a kerékpárok azonnali szerelését, de a nagyobb munkákat is maximum néhány nap alatt elvégzik. Minden szükséges alkatrész a rendelkezésükre áll – ezek helyben is megvásárolhatók, de a szakértők szívesen dolgoznak hozott alapanyagból is. Továbbá még a konkrét hibával érkezőknek is teljes körű átvizsgálást biztosítanak, mindent átnéznek a biciklin.

Ezenkívül szeretnék, ha a tagok nemcsak szervizként, de közösségi térként is tekintenének a Bike Kitchenre. Ezt szolgálja az alsó szinten található gyerekkuckó és kávézósarok, valamint a galérián kialakított közösségi tér is. Itt a tagok kedvükre cserélgethetik egymás között a könyveket, cseveghetnek, akár az egész napot is eltölthetik az üzletben. Szintén a galérián valósul meg a tavaszi szezon nagy beruházása: ülőpárnákat, babzsákfoteleket terveznek vásárolni, továbbá négy kerékpárgörgőt, amelyeket télen-nyáron használhatnak a kétkerekűek szerelmesei.

A tagsággal az ország bármely másik Bike Kitchen szervizében díjmentesen fogadják a kerékpárosokat.

– A cél az, hogy ha valahol meglátják a logónkat, kedvük legyen beülni hozzánk, legalább egy teára. Ez nekünk nem kerül szinte semmibe, de másokat boldoggá tehetünk vele – mondja az elnök.

Kiemelt képünkön: Bike Kitchen – Soós László egyesületi elnök és Horváth Lívia kerékpárszerelő munka közben