A Magyarország tortája versenyen második helyezett lett a szombathelyi cukrász

A Magyarország tortája versenyen idén szombathelyi cukrászért is szoríthattunk: Dezse Gergő, a Mészáros Cukrászda cukrásza második helyezett lett tortájával.

Tizenharmadik alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk köszöntésére. Idén a 31 induló közül Tóth Norbert dunaföldvári cukrászmester alkotása, a Boldogasszony csipkéje diadalmaskodott. Dezse Gergő Akali meggyes mandula elnevezésű tortája az előkelő második helyet érte el a megmérettetésben.

Gergő elmondta: eredetileg a meggy helyett az almát képzelte el gyümölcsös összetevőként, ám inkább meggyre cserélte. Ahogy fogalmazott, a meggy savanykás íze jó párosítás a torta többi alkotórészéhez. Hozzá is közelebb állnak a savasabb gyümölcsök, szeret velük dolgozni. A mandulát változatos felhasználása miatt választotta: a lehető legtöbbféleképpen próbálta felhasználni, a tésztához pirított mandulalisztet használt. Erre került egy roppanós réteg, amelyben mandulás morzsa, mandulapraliné és pirított manduladarabok találhatók. A meggy zselérétegként jelenik meg a torta belsejében, amely a gyümölcsöt darabos, illetve pürésített formában tartalmazza, a tortát is egy vékony meggyes réteggel vonta be. A fő összetevőkhöz egy karamellizált fehér csokoládéból készült mousse is társul. Fontos kiemelni, hogy ezt és a mandulapralinét is maga készítette el.

A fiatal cukrász korábban több kisebb versenyen is indult már, ám a Magyarország tortája címért először szállt harcba.– Ilyenkor a felkészülés úgy zajlik, hogy elkészítem a tortát, majd a kollégákkal, családtagokkal, barátokkal megkóstoljuk, ezt követően pedig várom az észrevételeket, javaslatokat. Ismét elkészítem a javaslatok alapján, és egy újabb kóstoltatás következik. Ha szükséges, akkor ezt addig ismételjük, míg azt nem mondjuk, hogy ez így már jó lesz. Szerencsére ennél a felkészülésnél szinte már az elsőnél azt mondta mindenki, hogy jó úgy, ahogy van – mesélte Gergő, aki hozzátette, hogy egyetlen apró változtatást kellett csak elvégezni a tortán, mielőtt elnyerte volna végleges formáját: egy csipet sóval bolondította meg a desszertet, hogy még jobban kiemelje az ízeket.

A torta nevezésével a versenyzők vállalják, hogy az első fordulóra két tortát készítenek: az egyiket szeletelve, a másikat pedig egészben kell a zsűri elé tálalni. A forduló során a hét főből álló zsűri egymástól függetlenül, a versenyzők elől elzárt helyen kóstolja és meghatározott szempontok szerint pontozza a versenymunkákat – magyarázta a cukrász. A zsűrizést követően összesítik a pontszámokat, és az öt legmagasabb pontszámot elért tortát még aznap újrakóstolják. Ezt követően javaslatokat fogalmaznak meg a torta tökéletesítésére, amelyeket a továbbjutókkal később e-mailben közölnek. Ezeket a módosításokat nem kötelező elvégezni, az ítészek annak érdekében ajánlják fel a lehetőséget, hogy minél jobb pályamunkák készülhessenek.

Az öt döntős június 17-én mérkőzött meg Érden, a Pataki Cukrászdában. A reggel induló versenyen öt óra állt a cukrászok rendelkezésére, hogy a zsűri jelenlétében elkészítsék tortájukat. Az elkészített desszerteket újrakóstolta és pontozta a zsűri, majd az összesítést követően kialakult a végleges sorrend, amit a döntőt követően közöltek is a versenyzőkkel. Az ünnepélyes eredményhirdetést július 31-én tartották a Parlamentben, ahol a dobogósokat díjazták.

– Nagyon örülök a második helynek, hiszen először indultam ezen a versenyen. A hivatalos eredményt követően sok ismerős, vendég kérdezte, hogy mikor kóstolhatják meg a tortát. Augusztus 18-ától az idei év országtortája és cukormentes országtortája mellett az Akali Meggyes Mandulát is kínálják majd a cukrászdában – tudtuk meg Dezse Gergőtől, aki azt is elárulta, hogy több szakmabeli is jelezte már, hogy szeretnék elkészíteni és bevenni a kínálatukba a tortáját – ami ugyancsak hatalmas elismerés.