A málnát korán elkapkodták, és már dinnye is kapható – Körbenéztünk a szombathelyi piacon

Már több helyen is kapható a friss szezonális gyümölcs a Vásárcsarnokban. Volt már málna, cseresznye, meggy és eper is. Sokféle palántából is válogathattunk. Bőven kínáltak paradicsomot, paprikát és fűszernövényeket.

Sem a Vásárcsarnok felújítása, sem a járványhelyzet nem vette el a vásárlók és az árusok kedvét a pia­cozástól. A zöldségeseknél folyamatosan nagy volt a forgalom. Az eper kilóját 1790 forintért is lehetett kapni, de volt 1990 forintért is. A cseresznye kilóját 800 és 1200 forint között adták az árusok. Már meggyet is lehet vásárolni a piacon, kilónként 900 forintért. A málnát korán elkapkodták, pedig egy negyedkilós dobozzal 500 forintba került.

Lehetett már kapni görögdinnyét is 299 Ft/kg áron. A nektarin kilóját 990 forintos áron kínálták. Meglehetősen drága most a zöldség kilója: az új krumpli 399, a sárgarépa 299, a petrezselyemgyökér 699, a paradicsom 499, a padlizsán 990 forintba kerül kilónként. Retket csomónként 249 forintért, újhagymát csomóban 199 forintért árultak. Hüvelyes borsót kilónként 990–1100 forintért kínáltak. Az alma ára most is magas: kilója 550 forint.

A Vásárcsarnok húsospultjaiban a sertéskarajt 1850, tarját 1790, pacalt 1800, szűzpecsenyét 2200, a combot 1850 forintért adták kilónként a hentesek. Sütőkolbászt 1800 Ft/kg, májas hurkát 1680 Ft/kg áron vásárolhattunk. A csirkemellfilé 1480-ba, a szárny 680-ba a csirkemáj 980-ba került kilónként. A kimért házi tej tartja magát a 200 forintos literenkénti áron, a tojás is 45–55 forintba került darabonként. A palántás időszaknak lassan vége, de még mindig volt bőven kínálat.

A paprika- és paradicsompalánta darabját 250 forintért, a fűszernövényekét 500 forintért kínálták. A tökfélék 300–400 forintba kerültek, növényenként. A kertészek pultját is érdemes volt felkeresni. Levendulát, négyszázért, bazsalikomot kétszázért, leandert nyolcszázért, kannavirágot ötszázért lehetett vásárolni.