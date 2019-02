A Mária-szoborra gyűjtenek Vépen

Több szobor, emlékmű is található a város központjában. Közülük a legrégebbi közterületi alkotás a főtéri barokk Immakuláta-szobor – most gyűjtést szervez a felújítására a vépi értéktárbizottság, az önkormányzat és az egyházközség támogatásával.

Az Erdődy grófi család állíttatta még az 1700-as évek elején a Boldogságos Szűz Mária-szobrot egy mesterséges földhalomra. A kis kertecskével körülvett szobrot egy négyszög alapú oszlopon helyezték el, azóta áll az egykori Mária-kertben, a mostani főtéren. A tér, ahol található, régen nagy udvar volt, az uradalomhoz tartozott a központban, közel a templomhoz. Dömötör Gábor, a vépi értéktárbizottság elnöke is kutatta a szobor múltját, amelyről kiderült, hogy a Batthyány-féle 1756-os Egyház-látogatási okiratban már szerepel: „in foro oppido – azaz a város főterének közepén állt a Boldogságos Szűz Mária kőszobra az Erdődyek védettsége alatt”. Ehhez hasonló témájú szobrot állíttatott például gróf Erdődy György a sikeres rekatolizáció emlékére Zsolnán, 1738-ban.

– A vépi értéktárban szerepelnek a közterületi szobraink, ezek közül most a gyönyörű, eredetileg festett barokk műemlék szobrot (melyen közelről, az esőtől védettebb részeken, például Mária köpenyén láthatók is a festékmaradványok) szeretnénk felújíttatni. A feladatra szobrászoktól, restaurátoroktól kértünk ajánlatot, és ha minden a tervek szerint halad, nyár elején el is kezdődhetnek a munkák – tudtuk meg Dömötör Gábortól, aki hangsúlyozta: ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, széles összefogásra van szükség, az anyagi fedezetet – mintegy 2,5 millió forintot – közadakozással szeretné összegyűjteni a helyi értéktárbizottság az önkormányzat, a Vép Fejlődéséért Közalapítvány és az egyházközség támogatásával.

– Korábban már többször tervbe vettük, más köztéri szobrokkal együtt a műemlék felújítását, tisztítását. A vár renoválása szinte a valótlan messzeségben van, az Urunk színeváltozása tiszteletére szentelt templomunk egy részének felújítása egy országos pályázatnak köszönhetően a napokban megkezdődhet. Kisebb útszéli keresztek, a temetői Vezérkereszt, az Ósoki Mária-ház lelkes embereknek köszönhetően már megszé­pült a közelmúltban. Több kőkereszt átalakítását, megtisztítását koordinálta tehát az egyházközség, de az Immakuláta-szobor műemlék, ennek komolyabb költséggel jár a restaurálása. Most, hogy megújult a főterünk, mindenképpen időszerűvé vált – mondta Dömötör Gábor, akinek meggyőződése, hogy nem hagyhatjuk veszni a korábbi generációk nagylelkű, példamutató felajánlásait, adományait.