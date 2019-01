A Markusovszky kórházban vigyáznak a múlt héten született hármas ikrekre

A Markusovszky kórház koraszülött intenzív részlegén figyelik a múlt héten született hármas ikrek – két kislány és egy kisfiú – minden lélegzetét. Az édesanyjukat telefonon kérdeztük.

Nagy a boldogság a Markusovszky kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán, kiváltképp a 238-as számú szobában, ahol a soproni Hutkai Melinda fekszik. A 39 éves édesanya csütörtökön este császármetszéssel hozta világra hármas ikreit: 21 óra 26 perckor született a 780 grammos kislány, Lionella, két perccel később a kisfiú, Lionel 1710 grammal és újabb két perc múlva az 1170 grammos Lola. A soproni és a veszprémi kórház után december 19. óta a szombathelyi kórházban tartózkodott, karácsonykor is, és a 32. terhességi hetet éppen betöltötte a kismama, amikor múlt csütörtökön este elfolyt a magzatvize. Úgy mesélte, majdnem tizenöten – szülész-nőgyógyászok, altatóorvos, műtősök, szülésznők – voltak benn a császármetszésnél, őt altatni kellett, időbe telt, míg „lábra állt”, ezért csak másnap délután láthatta először az újszülötteket.

– Felfoghatatlan, ami történt velünk, megszólalni sem tudtam, csak sírtam örömömben, amikor megpillantottam őket, a szabályos arcú, gyönyörű szőke hajú és szemöldökű, kék szemű kis herceget és a hercegnőket, akik, bár három külön burokban nőttek a pocakomban, hasonlítanak egymásra. A kisfiú, Lionel neve kis oroszlánt jelent – az édesanya szerint találó a névválasztás a baba külseje alapján. Melindának van már egy lánya, a 11 éves Vanilla, akivel tíz éve mindennap azért imádkozott, hogy négygyerekes anya lehessen. – Mélyen vallásosak vagyunk, és nem csak én vágytam újabb gyerekekre, hanem Vanilla is évek óta kistestvért kért a Jézuskától, a nyuszitól és a születésnapjára. Ő is határtalanul boldog volt az ikrek hírére, ahogy a nagyobb család, a párom is, akinek már vannak ikergyermekei. Lionel, Lionella és Lola Isten ajándékai. Gyerekpártiak vagyunk, nincs káros szenvedélyünk, a munkánk mellett csak a családnak élünk – mondta az anyuka, aki a beszélgetésünkkor a koraszülött osztályra készülődött, a háromóránkénti látogatások egyikére.

A majdnem kétkilós Lionel mára talán már kikerült az inkubátorból, ő próbál szopizni, a kislányok ehhez még kicsik, fejlődniük, gyarapodniuk kell. Biztató, hogy a legkisebb, Lionella és Lola is önállóan lélegzett a születése után, Lionelnek is csak kis segítség kellett, mindhárman megfelelő laborértékekkel rendelkeztek. Melinda hálás a szakdolgozóknak, az orvosoknak, akik segítik most a mindennapjait. Néhány hónapig ő az anyaszállás, a babák pedig a PIC vendégei lesznek. A családtagok a látogatási tilalom miatt csak telefonon kapják a híreket az apróságokról. Az anyuka alig várja, hogy az otthonukban legyenek – pasztell babaszobát rendeztek be az új családtagoknak a soproni lakásban.