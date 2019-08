A megbecsülés a siker záloga – A nemek szerepe

A nemek szerepe a munkavállalásban – Esélyek és lehetőségek címmel szakmai kerekasztal-beszélgetésnek adott helyet a Savaria Család és Karrierpont Kossuth utcai irodája.

A nemek esélyegyenlősége, munkavállalás és családi élet egyensúlya, motiváció és önmegvalósítás kérdései is szóba kerültek a múlt heti HR-szakmai fórumon. Sokakat érintő, aktuális témát tárgyalt Gyökeres-Kiss Adrienn (CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. csoportvezető), Guth Szilvia (Marcus Vagyonvédelmi Kft. ügyvezető) és Bognár Balázs (ADA Hungária Bútorgyár Kft. cégvezető).

A vezetők külön-külön beszámoltak arról, milyen a nemek aránya cégüknél. Bár azt gondolnánk, a bútorgyártás férfi szakma, a körmendi bútorgyár varrodájában csak nők dolgoznak, a szabászaton is csak elvétve találunk férfi munkavállalót. Az adminisztratív területen hasonló a nemek aránya: ott is szinte csak nők vannak. Az asztalos és kárpitos üzemben viszont több a férfi, az ottani munka erősebb fizikumot igényel, hallottuk Bognár Balázstól. A pénzügyi közvetítő cégnél több a férfi munkatárs, bár Gyökeres-Kiss Adrienn csoportjában éppen a nők vannak nagyobb számban. Tapasztalata szerint a vállalkozói lét, amiben dolgoznak, éppen a családos nőknek előnyösebb. Ő is ilyen cipőben jár: két kisgyermek anyukájaként a maga ura, maga osztja be az idejét, kamatoztatja tehát a rugalmas munkaidő előnyeit. Anyacégüknek több évtizedes múltja van, zrt.-jük január óta működik. A pénzügyi közvetítőhöz sokan csatlakoztak az elmúlt hónapokban, főleg olyanok, akik korábban is vállalkozók voltak. Akinek bevált, azoknak a későbbiekben is vonzó ez az életforma, a függetlenség, mondta a csoportvezető.

A vagyonvédelemről azt gondolnánk: 100 százalékban férfi szakma, ezt mindjárt cáfolta Guth Szilvia. Az általuk biztosított rendezvényeken, koncerteken beléptetéskor, ruházat- és csomagellenőrzéskor is alkalmaznak nőket. Sőt, sok női fellépő szereti, ha az öltözőjénél hölgy vigyáz rá és kíséri, mondta. Hoszteszeik is nők: dekoratív, mosolygós, csinos, kommunikatív kollégákkal dolgoznak. A takarítás üzletáguk is elsősorban női munkaerőt igényel, bár ott körülbelül 10 százalék a férfiak aránya. Szilvia úgy összegzett: egyre több a sikeres nő a vagyonvédelem területén is. Feltétel a határozottság, a jó fellépés és a jó helyzetfelismerő képesség. A beszélgetés résztvevői egyetértettek: ha nőként egy férfias szakmában akarunk érvényesülni, fontos a magabiztosság és a kellő tudás, tapasztalat birtokában is kell lenni.

Nők és férfiak karrierlehetőségéről is faggatta a jelenlévőket Jagodits Zsuzsa moderátor. Bognár Balázs állította: egy bútorgyártó cégnél ugyanolyan karriert érhetnek el női és férfi alkalmazottaik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a tény, hogy több mint két évtizeden keresztül női ügyvezetője volt a cégnek, jelenleg részlegvezetői, irodavezetői pozícióban is dolgoznak náluk nők. Felvetődött az is: másképp kell-e bánni a női munkavállalókkal? A vezetők válaszai összecsengtek: az egyes embert kell tekinteni, habitusát is figyelembe véve kommunikálni, támogatást nyújtani. Nyitni kell feléjük bizalommal, dicsérettel, követni és anyagilag elismerni a fejlődésüket. Bizalmat kell kialakítani, ez és a megbecsülés manapság a munkaerőpiacon a siker záloga függetlenül attól, hogy nőkről vagy férfiakról beszélünk. És, hogy ez miként valósul meg a mindennapokban, a gyakorlatban?

A CIG például új generációs nagyvállalatként jelent meg a piacon, célul tűzte ki, hogy az országban mindenütt megjelenjenek irodákkal, nagy létszámú hálózatot építsenek ki. Mentorprogramjuk a karrierjük elejétől kezdve segíti az új munkatársakat folyamatos oktatással, fejlesztéssel. Csoportban, csapatban dolgoznak. A csapatszellem, az összetartás, a közös cél vezérli őket. Gyökeres-Kiss Adrienn azt mondta, amikor egy leendő munkatárssal interjút készít, arra törekszik, hogy kibontsa, megismerje a vele szemben ülő rövid és hosszabb távú céljait. Egyedi karrierrendszerükön keresztül e célokon keresztül tudja ugyanis leginkább motiválni a munkatársakat. A legmagasabb jutalékszintet állították be a pénzügyi-biztosítási tanácsadás területén, de nem csupán a jutalékkal motiválnak, hanem minőségi képzésekkel, programokkal is. Munkatársaik mobilitását is támogatja a cég. Fontos reklámfelület náluk az autó: magas összegű autóbónuszhoz lehet hozzájutni karrierszinttől függetlenül.

A vagyonvédelmi cégnél is kulcsszó a csapatmunka. A kiemelt bérezés alapból jó motiváció. Ha hoszteszeik példáját nézzük: azzal, hogy több munkalehetőséget kapnak a rendezvényeken, még több pénz kerül a zsebükbe, mellesleg hobbivá válhat a munkájuk. Az ügyvezető szerint fontos, hogy egyenesen arányos legyen a munka és a kapott juttatás. A kiemelt bérrel ismerik el a munkát és ösztönöznek arra, hogy máskor is szívesen végezzék el az adott feladatot. Ezzel előbbre jut a dolgozó és a cég is, a siker pedig közös.

A munkavállalók lehetséges motiválásával kapcsolatban Bognár Balázs az atipikus foglalkoztatási formákat említette: munkaidő-kedvezménnyel, részmunkaidővel is próbálkoznak, ami szerinte az adminisztratív területen még nagyobb arányban kívánatos és megoldható lenne. Cégüknél bérrel is motiválnak, nagyon odafigyelnek a teljesítményre, de fontos az igazságosság is. Mivel a bér általában nem marad titokban, hogy elkerüljék a bérkülönbségből adódó feszültséget, az órabérben nem, csak a teljesítmény alapján tesznek különbséget. Elmondta még azt is: nagy hangsúlyt helyeznek vezetőképzésükre. Inkább a bérigényben látszik a különbség nők és férfiak között: egy családfenntartónak általában magasabb elvárásai vannak.

Végül kérdésként felmerült: befuthat-e ugyanolyan karriert egy férfi és egy nő? Erre egyértelmű igennel feleltek a vezetők. Egyetértettek abban is: ha egy nő ambiciózus, ha hisz magában, vannak céljai és elvárásai magával szemben a magánéletben és a munkában is, akkor megvan a lehetősége arra, hogy feljebb lépjen. Igaz, a munkát összeegyeztetni a családi élettel időnként „kőkemény munka és hatalmas logisztikát igényel”, ami a megfelelő társ, családi háttér és kellő önismeret nélkül egyszerűen nem működhet.