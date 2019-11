A megyénket is érintő Országos Kéktúra a legjobb utazási célpontok között!

A National Geographic idén is összegyűjtötte az lekövetkező év bakancslistájába is beleillő 25 álomcélpontot, amire idén felkerült a magyarországi Országos Kéktúra is.

A National Geographic olyan látványosságok mellé választotta be az Országos Kéktúrát, mint a Grand Canyon, a Maldív-szigetek, a Spanyolországi Kanári-szigetek, a Fehéroroszországi és lengyelországi Bialowieza erdő, az Afrika déli részén fekvő Kalahári-sivatag és a Kanadai Magdalen-szigetek. A Kéktúra kezdő – vagy végpontja, attól függ, honnan indulunk – megyénkben található. Az Írott-kő önmagában is csodálatos kirándulóhelyszín, ezen kívül remek helyszín az 1165 kilométer hosszú, huszonhét szakaszra felosztott túraútvonal startpontjának. Az Országos Kéktúra nyomvonalának kialakítása az 1930-as évek elején vette kezdetét, s bár napjainkban is előfordulnak apróbb változások, érdemben közel hatvan esztendő múltán, a nyolcvanas évek végén fejeződött be. Az Országos Kékkör legemblematikusabb jelvényszerző túramozgalmának teljesítéséhez 151 különböző bélyegzőlenyomatot kell összegyűjteni- írja a túra hivatalos oldala.