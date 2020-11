A méhekért és az egészségért Felsőszölnökön

Szlovéniában november harmadik péntekén van a szlovén ételek napja. Ezen a napon országszerte, beleértve az iskolákat is, mézes reggeliket rendeznek. Így történt a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskolában is.

Többévnyi hagyománya van ennek a közös alkalomnak az intézményben, amikor méz, vaj, kenyér, tej vagy tea és alma kerül az asztalra. A mézes reggeli az egészséges életmód és a környezet védelme jegyében szerveződik. A program célja, hogy ne feledkezzünk meg az egészséges táplálkozásról, a kiadós reggeli fontosságáról, az egészséges életmódról, a mozgásról, a környezetvédelemről. Kiemelt hangsúlyt helyeznek ilyenkor a méhek hasznos szerepére és jelentőségére. Nemcsak nekünk fontos, hogy sok mézet fogyasszunk, hanem arra is törekednünk kell, hogy a méheknek megfelelő életterük legyen, hiszen ők a legfőbb beporzók.

Az idén a koronavírussal kapcsolatos korlátozó intézkedések miatt kizárólag iskolai keretben valósulhatott meg a rendezvény. Metka Lajnšček, Szlovénia szentgotthárdi főkonzulja videoüzenetben köszöntötte az iskola tanulóit és tanárait. Ebben egyebek között elmondta a gyerekeknek és a tanároknak: „Tavaly ilyenkor én is ott voltam Felsőszölnökön, a Szlovéniából érkezett méhészekkel együtt, akik arról meséltek, hogy milyen egészséges a méz és hogy ők munkájuk során miként gondoskodnak a méhekről. Akkor énekeltünk is a méhecskéről, nagyon érdekes és kellemes hangulatú reggelünk volt. Sajnálom, hogy az idén nem tudok ott lenni veletek. Örülök, hogy a ti iskolátok is átvette ezt a szokást, és minden évben megrendezitek a hagyományos szlovén reggelit. Az itt elfogyasztott méz, vaj, kenyér, tej és alma mind hazai, friss és helyi termék! Jól jegyezzétek meg: a sikeres nap kezdete egy egészséges reggeli” – intette a diákokat üzenetében Metka Lajnšček.