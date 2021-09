A menekültek már a burgenlandi falvakban fenyegetnek

Az elmúlt hetekben egyre több migránst tartóztatnak fel Burgenland határ menti településein, ezért szeptember elejétől megerősített szolgálattal, már a belterületeken is járőröznek az egyenruhások. A rendőrség célja, hogy a menekülteket minél hamarabb, a települések előtt feltartóztassák.

A burgenlandi rendőrség augusztus végén jelentette be, hogy a jövőben a katonai járőrszolgálattal is megerősített határvédelmet kiterjesztik a magyar határ közelében fekvő, közép-burgenlandi kistelepülésekre és környékükre. Ennek oka, hogy a közelmúltban az Oberpullendorfi/Felsőpulyai járásban több, migránsokkal szembeni intézkedés is történt. Az érintett települések Sopronkeresztúr/Deutschkreutz, Füles/Nikitsch, Malomháza/Kr. Minihof, Locsmánd/Lutzmannsburg és Frankó/Frankenau. A rendőri intézkedések bizonytalanságot szültek a lakosság körében. Ezzel indokolták a megerősített védelem szükségességét a hatóságok, amelyek jelenlétükről az érintett települések vezetőit előzetesen értesítették – erről az állami rendőrség számolt be. A zöldhatár fokozott felügyelete továbbra is fennmarad, a településeken zajló járőrözés a határvédelem második rétegét adja – közölték.

Az osztrák–magyar határtérségben elfogott menekülteket a három burgenlandi adatfeldolgozó központ egyikébe szállítják. Ezek északon Miklóshalma/Nickelsdorf, Közép-Burgenlandban Somfalva/Schattendorf, délen pedig Rábakeresztúr/Heiligenkreuz községben találhatók. Itt elsőként koronavírustesztet készítenek, majd a menedékkérők adatait tolmács segítségével felveszik – írja a magyarok.orf.at magyar nyelvű ausztriai hírportál.

Kiemelt képünkön: A határátkelők és a zöldhatár védelmét már korábban megerősítették az osztrák hatóságok