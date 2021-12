A minőségibb ellátásért Vas megyében – A falusi kisboltok egyben közösségi terek is

Csak Észak-Vas megyében 46 kisbolt nyert támogatást a Magyar falu programból összesen 612 millió 460 ezer forint értékben a Gazdaság-újraindítási Akciótervben.

A Magyar falu programnak köszönhetően országos szinten 121 kisbolt lesz olyan településeken, ahol az elmúlt években, évtizedekben nem volt – jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Mintegy 5,6 milliárd forint támogatást fizetnek ki a következő hónapokban az alapvető élelmiszereket és vegyi árukat árusító új boltok nyitására.

Közölte, egy pályázó négy különböző tevékenységre pályázhatott: ingatlanvásárlásra maximum ötmillió forintig, ingatlanfelújításra maximum ötvenmillió forintig, eszközbeszerzésre, valamint munkabér-támogatást is lehetett igényelni. A nyertes pályázók öt évig jogosultak munkabér-támogatás igénylésére. Gyopáros Alpár elmondta, kifejezetten támogatták azt is, hogy az adott kisbolt „kvázi közösségi térként” is funkcionáljon. Vény nélkül kapható gyógyszereket is lehet majd bennük vásárolni. Az üzletek több mint kilencven százaléka ezeket a többletfunkciókat „bevállalta”.



A vasi pályázók sikerét Ágh Péter országgyűlési képviselő úgy kommentálta: „A kistelepülések helyzetbe hozása a kormány Magyar falu programja révén egyre nagyobb lépésekkel halad. Az elmúlt két-három évben Észak-Vas megyében csaknem hatmilliárd forint forrást használhattak fel az önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak fejlesztési céljaiknak megvalósítására. A faluprogram minden egyes pályázata azt a célt szolgálja, hogy a helyi életkörülmények jobbak lehessenek. Most ismét tovább haladhatunk ezen az úton, hiszen számos helyi kisbolt kap olyan támogatást, amely hozzájárulhat a falvakban élők minőségi ellátásához. Minderre nagy szükség van, ezért köszönet a kormánynak, hogy ezt a komoly összeget biztosította e célra.”