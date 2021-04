A Miss Hungary kishercegnője lett a körmendi Döbrösi Friderika

A körmendi Döbrösi Melinda Friderika nyerte a Miss Hungary 2020 versenyét tini kategóriában. A 17 éves lány a szépségiparban képzeli el a jövőjét, jelenleg kozmetikusnak tanul Szombathelyen. A Miss Hungary szépségversenyen elnyert kishercegnői címére nagyon büszke, és szívesen megmérettetné magát nemzetközi mezőnyben is.

Döbrösi Melinda Friderika két keresztneve közül utóbbit használja, sokan Fridának becézik. Még alig múlt tizenhét éves, de megjelenéséből már most sugárzik az elegancia. Pedig szereti a laza, könnyed viseleteket és a sportcipőket.

– A letisztult stílust kedvelem. Szívesen hordok csőnadrágot, egyberészes ruhákat, kivágott felsőket. Magassarkú cipőket inkább csak különleges alkalmakkor viselek. Nem szeretem a túlzott sminket sem, inkább a természetesség felé hajlok.

Friderika nemrég ünnepelte tizenhetedik születésnapját. Nagyjából ezzel egy időben tudta meg, hogy megnyerte Magyarország legrégebbi szépségversenyének, a Miss Hungarynak tini kategóriáját.

– Tavaly vette fel velem a kapcsolatot Répás Lajos, a Miss Hungary vezérigazgatója, és egyben szervezője, aki arra biztatott, hogy induljak a versenyen tini kategóriában. Ide 14-18 év közötti lányok nevezhettek, a felnőttek versenyére pedig a 18-28 évesek. A koronavírus miatt csak on-line lehetett megrendezni a szépségversenyt, ezt nagyon sajnálom, de az elért eredménynek így is nagyon örülök. Múlt szeptemberben volt az első válogató, ahonnan elsőként jutottam tovább hatvannégy lány közül. A felnőtt versenyzőkkel együtt összesen harmincan kerültünk be a második körbe. Ezután következett egy tábor: Hajdúszoboszlón és Gödöllőn töltöttünk néhány napot, nívós fotó és videóanyag készült minden versenyzőről. Volt időbeosztásunk, tudtuk mikor, hova kell menni. Abszolút el voltunk kényeztetve, volt fodrászunk, sminkesünk. A gödöllői kastélyban nagyon jó volt fotózkodni, élveztem minden percét. Még Sisi-ruhákat is viselhettünk, ez nagyon emlékezetes marad számomra.

Friderika azt is elmondta, hogy közel kétezer kép készült róla. Ezekből választották ki a legjobbakat a fotókatalógusba, amely alapján a zsűri meghozhatta döntését. Vas megyéből Frida volt egyedüli versenyző. Április elején értesült róla, hogy megnyerte a tini kategóriát.

– Nagyon örültem az első helynek. Elnyertem a Kishercegnő címet, mellette kaptam egy modellszerződést is. Felejthetetlen az a pillanat, amikor megkaptam a vállszalagot és a zsűri elnöke, Dr. Pataki Gergely plasztikai sebész a fejemre tette a koronát.

Sokan drukkoltak Fridának, a verseny után rengeteg gratulációt kapott ismerősöktől és ismeretlenektől egyaránt.

– Nem kapaszkodom mindenáron a sikerért, de ez a cím nagy örömmel tölt el. Igyekszem tartani a formám, hiszen szeretnék részt venni egy nemzetközi versenyen is, amelyet a tervek szerint jövőre rendeznek majd meg. Most éppen a jogosítvány megszerzésénén fáradozom, de az iskola is nagyon fontos számomra. Szombathelyen, az Oladi Technikumban tanulok kozmetikusnak, amelyet nagyon szeretek. Négy kutyám van, szabadidőmben szívesen vagyok velük, de főzőcskézni, rajzolni, festeni, sorozatokat nézni és kirándulni is nagyon szeretek. A sport is része az életemnek, több minden kipróbáltam, mind közül a lovaglás a kedvencem. A sportolásra amúgy szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a következő hónapokban, hiszen minden nappal közelebb leszek a világversenyhez, tartani kell a formámat, az izmoknak feszesnek kell maradniuk. Szerencsére jó génjeim vannak, nem vagyok hízásra hajlamos, így szinte bármit megehetek. Ez azért jelent némi könnyebbséget.

Friderikát sokan követik a közösségi oldalakon, írnak neki, gratulálnak a sikerhez. De a legbüszkébb talán mégiscsak Frida édesapja, aki biztatja és minden támogatja lányát. És ez egy olyan területen, mint a szépségipar igen sokat jelent, és jó alapot ad a sikeres folytatáshoz.