A MOL rosszul indított az Őrségben

Alig egy hónap alatt 27 ezren írták alá azt a tiltakozó petíciót, amit helyi lakosok indítottak a MOL Nyrt. által Őriszentpéter határába tervezett mélyfúrása ellen. Az ügyben figyelmeztetést adott ki a jövő nemzedékek szószólója is. A MOL szerint a tiltakozást egy félreérthető dokumentáció váltotta ki. Nincs szó kőolajról.

Mióta kiderült, hogy újabb kutatófúrásra készül a MOL az Őrségben, óriási a tiltakozás. A kialakult helyzetről Marton Zsombort, a MOL Nyrt. magyarországi kutatási-termelési igazgatóját kérdeztük.

– Az ötvenes évek óta folyik itt a térségben szénhidrogén-kutatás. Termelőtevékenységről a 90-es évek végétől beszélhetünk. Tizenegy termelőfúrásunk volt összesen az Őrségben, ebből ma öt kút üzemel. Az elmúlt évtizedek alatt csaknem egymilliárd köbméter földgázt termeltünk ki az Őriszentpéter és Bajánsenye határában található mezőkből. A most tervezett kút egy új lelőhely feltárását jelentené, amelyet a meglévő kutak segítségével nem tudunk elérni. Fontos leszögezni, hogy földgázról van szó, és sem a palagáz, sem a kőolaj nem kerülhet szóba. Egyetlenegyszer sem találtunk olajat a térségben. Sajnos a zöld hatósághoz januárban benyújtott és közzétett előzetes vizsgálati dokumentáció kőolajat is említ, és nem rögzíti, hogy itt csak földgáz kutatásáról és kitermeléséről van szó. Ez a hiba volt a kiindulópontja a tiltakozásnak. Az előzetes egyeztetés az előző év novemberében elkezdődött a környezetvédelmi hatósággal, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal és az önkormányzattal is. Az ott készült jegyzőkönyvekből is kiolvasható, hogy végig földgázról volt szó. Az őrségiek joggal várják el, hogy lakossági fórumot tartsunk, és mi teljes mértékben nyitottak vagyunk a párbeszédre. A mostani járványhelyzet ugyan nem segít, de a személyes találkozásokig megteremtjük a módját az online konzultációnak. Addig pedig szüneteltetjük az engedélyeztetési eljárást. Időben vagyunk. Egy évvel a kútmunkálatok előtt megkezdtük az egyeztetéseket. Még nem történt egyetlen kapavágás sem. A kút végleges helye és a fúrás legoptimálisabb időpontja is a hatóságokkal és a lakossággal való egyeztetés során alakul ki.

A kutatási-termelési igazgatótól kapott információk szerint négy hétbe telik a fúráspont előkészítése, amit utána rekultiválnak. A fúrás szintén négy hétig tart. A fúrótorony 50 méter magas lesz és egy 140×140 méteres területet igényel. Itt el kell férniük konténereknek, kiszolgáló berendezéseknek. A torony csak abban a négy hétben üzemel, utána leszerelik. A fúrás során keletkező fúróiszap nem kerülhet ki a környezetbe. Bizonyos komponenseket kiszűrnek, ezeket gyűjtik konténerekbe és elszállítják veszélyes hulladéklerakókba. Amit lehet, ebből újrahasznosítanak, ez 15 éve már a MOL gyakorlata. Építettek egy iszapgyárat, hogy a veszélyes hulladékot minimalizálják és a lehető legkevesebbet kelljen hulladéklerakóba tenni. A zajt leginkább a dízelgenerátorok keltik, azok működtetik a fúróberendezést. Ennek kellemetlen hatását védőfallal csökkentik. Ha a kutatófúrás sikeres lesz, a kútfejre egy úgynevezett karácsonyfát fognak felszerelni, amihez csak egy kis kútkörzet tartozik majd, sikertelen fúrás esetén még ez sem fog látszani. Amikor a kutat bekötik, a föld alatt vezetéken szállítják el a gázt. Ezek észrevétlenül működnek. Tavaly az itteni mezőből 11 millió köbméter földgázt termeltek ki, ez mintegy 5000 háztartás gázszükségletét fedezi.

– Szeretnénk bebizonyítani az Őrségben élőknek, hogy a MOL egy szakmailag felkészült, felelősségteljes, profi cég, minden előírást betart. Fontos számunkra az érintettekkel való párbeszéd. Miközben a hazai lakosság gázszükségletének 50%-át biztosítjuk, bevételeinkből jelentős forrásokat fordítunk olyan projektekre, amelyek a vállalat karbonkibocsátását csökkentik, elősegítik az alacsony karbonkibocsátású gazdaság felé vezető átmenetet. Minden második megtermelt forintot olyan projektekre fordítunk, amelyek a karbonsemlegességet segítik elő. A MOL-csoport célkitűzése, hogy 2030-ra karbonsemlegessé váljon – mondta Marton Zsombor.

Kiemelt képünkön: Most is működnek kutak az Őrségben