A múltat, a jelent és a jövőt képviseli a felújított hivatal Bőben

Átadták szombaton a közös önkormányzati hivatal felújított épületét. Az ünnepségen elhangzott: olyan helyet avatnak, amelyhez valamilyen módon minden bőinek és környékbelinek van vagy lesz köze.

A II. világháború előtt épült, és már a múlt században is köz­épületként funkcionált a mai hivatal. Az elnevezése többször változott, de mindig a közösséget szolgálta. A mostani felújítással a település egyik dísze lett – mondta köszöntőjében Hajós Attila polgármester.

2017-ben döntött úgy a képviselő-testület, hogy pályázatot ad be a felújításra. A kormányzattól akkor 30 millió forint támogatást kaptak. A kivitelezés költségei azonban közben megnövekedtek, kiegészítő támogatásra pályáztak: tavaly decemberben további 8,9 milliós forráshoz jutottak. A 38,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás mellett a rendelkezésre álló közel 10 millió forint saját erővel valósult meg a felújítás: a hivatal teljes energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése, ennek részeként a külső szigetelés, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése. A polgármester úgy fogalmazott: az épületben egyszerre van jelen a múlt, a jelen és a jövő. A beruházás a helyiek és a környékbeliek életminőségét is javítja. Felavatásával újabb mérföldkőhöz érkeztek, azt az utat folytatva, amelyen az eddigi közösségi fejlesztésekkel – például kerékpátút-építés, főtérfejlesztés, óvoda-, iskolafelújítás – elindultak.

Tíz település polgármesterét, önkormányzatát, lakóit szolgálja a bői önkormányzati hivatal több kirendeltséggel. Harangozó Bertalan kormánymegbízott megköszönte a jegyzőnek és 15 munkatársának az elmúlt évek teljesítményét. Mint mondta, az 1020 éves magyar állam közigazgatása Szent Istvánig nyúlik vissza, a gyökerekből táplálkozva szolgálja ki a digitális világ emberét. A lényeg – az állampolgárok, az ügyfelek, az önkormányzatok szolgálata – azonban nem változik, ez vezérel minden közigazgatásban dolgozót.

A Vas Megyei Önkormányzat koordinálta a TOP-pályázatot. Dr. Kondora Bálint alelnök utalt rá: három beruházás is megvalósult az elmúlt időszakban, köszönhetően a megyei területfejlesztési programnak és a polgármester állhatatosságának. A pénz jó helyre került, hiszen nemcsak a pályázatot nyerte meg a település, hanem jól használta fel a forrást. Kiemelkedően sikeresnek nevezte az elmúlt időszakot a megyei fejlesztéseket tekintve: az eredetileg tervezett 21 milliárd forint helyett több mint 30 milliárdot tudtak felhasználni Vas megyében. Mintegy 250 pályázat nyert támogatást, a program folytatódik. Ágh Péter országgyűlési képviselő kiemelte: Bő jól sáfárkodott a pályázatokkal. Most már a hivatal is méltó a többi intézményhez, kisugárzása van, azt bizonyítja, hogy a bőiek olyan településen élnek, amely 21. századi körülményeket akar biztosítani a helyieknek és a térség lakói­nak.

A Magyar falu programban is komoly eredményeket mondhat magáénak a falu: 2019-ben belterületi útfelújításra nyertek közel 30 milliót, legújabban a közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzésre kiírt pályázaton indult sikerrel Bő.