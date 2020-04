A munka új terepe a Vas Megyei Foglalkoztatási Fórum

Megtartották a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014–2020 zárórendezvényét egy megyeházáról indított videokonferencián, amely az elmúlt hetekben a hatodik volt, és bevett munkaformává vált.

– A virtuális térben is meg tudunk oldani feladatokat, problémákat – emelte ki megszólalásában Majthényi László megyei elnök. A Vas megyében megvalósuló négy paktumról szólva elmondta, igazi együttműködések alakultak ki köztük, az itteni jó gyakorlatokat országosan is elismerik. A megye csak a saját pályázatát zárja le, de ernyőszervezeti tevékenységét folytatja a helyi (északi, déli és szombathelyi) paktumokkal, a munkáját pedig folytatja az április 15-én létrejött a Vas Megyei Foglalkoztatási Fórum kereteiben, kötelességének érezve a megye munkaerőpiacának kiegyensúlyozottságáért való összefogás további szervezését, amely a járványhelyzetben különös hangsúlyt kap. Dr. Balázsy Péter megyei jegyző az eredményekről szólva elmondta: a megyei paktum négy éve első nyertes projektként indult, szimbolikus kezdés volt a megyei önkormányzat új szerepkörét illetően; sok energiát és szinergiát hozott ki a munkaerő-piaci szereplőkből.

A legfőbb cél a megyei foglalkoztatás bővítése volt, amelynek legfontosabb eszközeként a bértámogatásokat tudták használni. Az együttműködések igyekeztek minél több szervezetet bevonni a stabil munkahelyek megteremtésébe, ami által nemcsak a munkavállalók jártak jól, de a cégek növelni tudták saját hatékonyságukat. Fontosnak tartották, hogy a paktum olyan kommunikációt folytasson, melynek révén minőségi tartalmakkal maradhat jelen az online térben, és ezeket a csatornákat fejlesztve továbbra is támogassa a munkaerőpiacot. Breznovits István, a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofi t Kft. ügyvezetője a paktumba bevont hátrányos helyzetű célcsoportokról beszélt, amelyek közül a tartós munkanélküliek voltak legtöbben. Magas volt a 25 év alattiak és az 55 év feletti, alacsony iskolai végzettségűek száma. A mentori tevékenységről megtudtuk: a munkához juttatást esetenként megelőzte az élethelyzetek megoldása, az ügyfelek személyre szabott támogatást és utógondozást is kaptak. Amint mondta, ha már valakinek sikerül pár hónapot dolgoznia, miután visszahelyezkedett a munka világába, lehet remélni, hogy hosszabb távon is meg tudja tartani a munkahelyét. A jelenlegi krízis veszélyezteti ezeket az eredményeket, de egyelőre nincs visszajelzés lemorzsolódásról.

Sikerült elérni minden hátrányos helyzetű célcsoportot

A paktum egyik tanulsága, hogy foglalkoztatási együttműködések hosszabb távon, 3-4 éves ciklusokban képzelhetők el. – Nem ismerünk lehetetlent, hanem a megoldásokat keressük – fogalmazott Kiss Gyula, a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának osztályvezetője. Prezentációjában a kormányhivatal összetett feladatairól szólt, amelyek lényegi része a támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés volt. A súlypont a foglalkoztatási támogatásokon volt (317 millió 74 ezer forint), kisebb részben pedig a képzési támogatásokon (20 millió 357 ezer forint). Támogatott képzések voltak a targoncavezetői, a raktáros, a társadalombiztosítási ügyintézőképzések, finanszíroztak gépjárművezetői képzéseket, angol nyelvtanfolyamokat is. Hangsúlyozta: a paktum értéke, hogy elért minden hátrányos helyzetű célcsoportot, mindenhonnan be tudtak vonni résztvevőket; tanulsága pedig az, hogy a sikereket együttműködésekben tudták elérni.