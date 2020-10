A muraközi megmentése a vasi lótenyésztők célja

Az önállósodott muraközi tenyésztők méneket és kancákat szemléztek szombaton. A lovak fogatban és nyereg alatt is bizonyították képességeiket.

Muraközi szakmai napot tartott a Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesület. Az érdeklődők a tenyész- és növendék kancák és csikók mellett megcsodálhatták a hároméves tenyészméneket és a kétéves méncsikók fogatos bemutatóját, ahogyan azt is szemügyre vehették, hogyan viselkedik a fajta nyereg alatt. Az egész napos szakmai programra ellátogatott V. Németh Zsolt miniszteri biztos, országgyűlési képviselő is, aki köszöntőjében emlékeztetett, a magyarok történetének kezdetektől fogva szerves része volt a lótartás. Vas megye egyik büszkesége a muraközi, amely kiváló munkakészségű, szerény igényű és hosszú élettartamú lófajta, megőrzése nemzeti kötelességünk. A fajta fenntartása és az állomány megerősítése közös célunk – fogalmazott.

A képviselő hangsúlyozta, el kell érni, hogy ne csak nekünk, vasiaknak, de minden magyarnak büszkesége legyen a muraközi ló.

Mint azt Rácz Károly, a rendezvény házigazdája elmondta, a muraközi fajta kis híján elveszett, de szerencsére évről évre nő a számuk. Jelenleg az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságánál, illetve nála, a Rácz-majorban 20-25 muraközi tenyészmén és tenyészménjelölt található. Segítségükkel egy, a magyar hidegvérűnél kisebb termetű, könnyebb mozgású, igazi családi ló kitenyésztése a cél. Ahhoz azonban, hogy elismert fajta lehessen, el kell érni a kancák kétszázas egyedszámát, miközben most nagyjából száz körül van a számuk.

Azok, akik tenyésztésben gondolkodnak, szombaton alaposan megismerhették a fajtát, nemcsak járásukban, tartásukban gyönyörködhettek, hanem az is nyilvánvalóvá vált, nyereg alatt és kocsi előtt is kiválóan megállják a helyüket. A vizesárkot és a hidat imitáló pallót elég volt egyszer megmutatni nekik, máris biztosan vették az akadályokat. Bartók László, az ismert lovas szakember pedig úgy fogalmazott, hatvan év felett is bátran rá lehet ülni, nem kell tartani attól, hogy ledobja az embert. Jákon mostanában amúgy is minden a lovakról szól – derült ki dr. Tóth Ernő polgármester köszöntőjéből, aki emlékeztetett, múlt hét végén megyei díjugratóversenynek adott otthont a település, Rácz Károly ötlete és segítsége révén pedig az önkormányzat elindította a Bevezetés a lovaglásba elnevezésű programot, amelynek célja, hogy 12-14 éves koráig minden jáki gyerek üljön lovon.