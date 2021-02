A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet megmozgatja a fiatal generációt

A szentgotthárdi fiatalok határon átnyúló programjainak, pályázatainak tervezésénél az elmúlt évben többször elhangzott a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet és annak vezetője, Varga Teodor neve. Arra kértük a fiatal középiskolai tanárt, mutassa be a szervezetet és magyarországi kapcsolataikat.

Varga Teodor elmondta, hogy a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet (MMISZ), amely egy önkéntes alapon működő, nonprofit szervezet, 2017 óta létezik a jelenlegi nevén. – Korábban Lendvai Ifjak Egyesülete – Life – néven tevékenykedtünk, székhelyünk most is Lendván van. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy ösztönözze az ifjúsági tevékenységeket a kultúra, a nevelés, az oktatás, a sport és a rendezvények szervezésében.

Különböző egyesületekkel tartjuk a kapcsolatot országon belül és külföldön is. Az elmúlt években több sikeres programot szervezve nagy hangsúlyt fektettünk a magyar nyelv és kultúra ápolására és annak megőrzésére. Azért döntöttünk a szervezet átnevezése mellett,

hogy ne csak a lendvai fiatalokat, hanem minden muravidéki fiút és lányt be tudjunk vonni tevékenységünkbe. 2017 óta több programot szerveztünk már, ahol mind az öt magyar önkormányzat fiataljait sikeresen be tudtuk vonni a szervezésbe és a részvételbe is.

Az első fő célunk a jövőben, hogy Szlovéniában és Magyarországon működő ifjúsági szervezetekkel új kapcsolatokat teremtsünk. A másik fő prioritás számunkra, hogy minden projektet, amit elterveztünk, megvalósítsunk és azokon minél több résztvevő legyen. A programok elsődleges célja a közösségépítés, ezen belül különböző kulturális és oktatási programok is szerepelnek. A projektekkel a 15–29 éves korosztályt kívánják megmozgatni. Kínálatukban szerepel a teljesség igénye nélkül a Lendvai Színház Szerető Társulat, Sound of Lendava JAM, Muravidéki Magyar Ifjúsági Kupa, magyar bál vagy társasjáték est.

– Minden év elején nagy célokat tűzünk ki, azért, hogy a fiatalok minél szélesebb rétegeit tudjuk megmozgatni. – magyarázza az elnök. – Az egyesületnek jelenleg 155 tagja van. Az aktív tagok száma is minden évben emelkedik, hiszen igyekszünk úgy működni, hogy minél jobban felhívjuk a fiatalok figyelmét. Tagjaink zömében magyar ajkúak, magyar anyanyelvűek, de vannak köztük szlovén nemzetiségűek is, aminek mi nagyon örülünk.

Úgy próbáljuk a programokat megszervezni, hogy mind az öt magyar nemzeti önkormányzat részt vegyen bennük, együttműködéssel és összetartásban. A projekteket általában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK–PMSNS) segítségével, valamint helyi és nemzetközi pályázatokkal sikerül megvalósítanunk. 2021-ben szeretnénk folytatni a megkezdett projekteket, valamint néhány új program is tervben van. Mivel tavaly a koronavírus jelentősen megnehezítette egyesületünk működését, reméljük, az idén lehetőségünk lesz azoknak a projekteknek a kivitelezésére, amiket 2020-ban nem sikerült befejeznünk.

Arra szeretnénk 2021-ben nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy működésünket kiterjesszük nagyobb területre, illetve hogy minél több tagot szerezzünk és ezzel több fiatalt vonhassunk be a programok szervezésébe. Mindezek mellett szeretnénk több ifjúsági egyesülettel

együttműködni, ezzel is erősítve kapcsolatainkat. Továbbra is elsődleges feladatunknak tekintjük azt, hogy Muravidéken a fiatalok körében megőrizzük a magyar kultúrát, a nyelvet és hagyományainkat.

Varga Teodor különösen fontosnak tartja a szentgotthárdi kapcsolatot.

– A Muraba Európai Területi Társulással már évek óta együttműködünk, így ismerkedtünk meg Papp Bálint igazgatóval, akivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. E kötelék révén az idén egy pályázat keretében lehetőségünk lesz egy szélesebb körű kezdeményezés megszervezésére Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsával. Mindkét partnerszervezet fő területe az ifjúságügy, így megalapozott és erős kapcsolatokkal rendelkezik ezen a területen. Ezen túlmenően fontosnak gondoljuk, hogy a határtérségben élő

fiatalok megismerjék egymás kultúráját, életét, szokásait.

Mert bár a távolság elenyésző, a magyar, illetve a határ menti kapcsolatokon még van mit javítani. Úgy szeretnénk ezeket alakítani, hogy hosszú távon is működőképesek legyenek – tette hozzá a szervezet elnöke.