A nagy Vas megyei fürdőkörkép – Az újranyitás részleteinek jártunk utána

Felújított környezettel, alaposan kitakarított medencékkel várják a vendégeket a vasi termálfürdők. Van, ahol amint lehet, máshol csak hetek múlva nyitnak majd.

Lassan fél éve immár, hogy a Vas megye legfőbb turisztikai vonzerejét jelentő fürdők is áldozatául estek a járványügyi intézkedéseknek. Két hónapja foglalkoztunk már a témával, akkor az általunk megkérdezett létesítményvezetők úgy nyilatkoztak, igyekeznek kihasználni a kényszerpihenőt, és bár nem könnyű a helyzetük, fejlesztésekkel készülnek a nyitásra. Újra felkerestünk több népszerű termálközpontot a megyében, hiszen most már tényleg csak napok kérdése és jöhet a nyitás.

MESTERI

– November óta folyamatosan a nyitásra készülünk – mondta Patyi Gábor, a Mesteri Termálfürdő és Camping ügyvezetője, amikor arról kérdeztük, hogyan készülnek a rajtra. Az elmúlt hónapok persze nem teltek tétlenül, fertőtlenítéseket, extra tisztításokat, elmaradt és folyamatban lévő átépítéseket vittek véghez, mind­ezt azonban úgy, hogy közben folyamatos készültségben voltak, azt szem előtt tartva, hogy ha időközben zöld jelzést kapnak, a lehető leggyorsabban tudjanak reagálni. Szerencsére minden munkahelyet sikerült megmenteni, igaz, míg a beruházások zajlottak, többen más munkakörben dolgoztak.

Megtudtuk azt is, hogy bár öt éven át egyszer sem emeltek árat, idén, ha csak minimális mértékben is, erre most sor kerül. Az ügyvezető elárulta, napok óta gyakorlatilag reggel hat órától telefonálnak a vendégek, hogy a nyitással kapcsolatos tudnivalókról kérdezzenek. Az érdeklődés tehát igen nagy, ám a védettségi igazolvány korlátozása miatt mégsem számítanak rohamra.

BÜK

Hasonló a helyzet a büki gyógy- és termálfürdő esetében is, hiszen mint azt Boros László Attila vezérigazgató elmondta, az egész üzemszünet alatt ők is a nyitásra készültek. Így most új beléptetőrendszerrel, online jegyértékesítéssel és megújult főbejárati fogadótérrel várják a vendégeket, akik előtt az első adandó alkalommal megnyitják kapuikat. Elbocsátaniuk nem kellett senkit, sőt a nyári szezonra már toborozzák az új munkaerőt.

A fürdő vezetője szerint kiszámíthatatlan a nyitáskori forgalom, ráadásul az időjárás a hétvégére nem sok jót ígér, de ha a jogszabályok lehetővé teszik, 21 medence – köztük az összes beltéri – megnyílik. Amennyiben nyitásig a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem ír elő létszámkorlátozást, ők sem terveznek ilyet, hiszen 18 hektáros területükön több ezer vendég pihenhet biztonsággal. Érdeklődőkből náluk sincsen hiány, de egyelőre mindenkinek a türelmét kérik, mivel a részletszabályok még nem ismertek.

SÁRVÁR

Pontos menetrenddel tudott szolgálni a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő is, ahol több lépcsőben valósul meg a nyitás. Május 3-án a gyógy- és wellnessközpont, május 10-én a fitneszterem, május 13-án a gyógyvizes szárny a fedett és félig fedett gyógyvizes medencékkel, az élménymedencével és a szaunavilággal, május 20-án a családi fürdőszárny és uszoda, míg a strand – az időjárás függvényében – június elején nyit.

Haller Ferenc marketingvezető elmondta, a nyitásra kedvezményes belépővel készülnek, és akárcsak tavaly, az egészségügyiseknek egy alkalom ingyenes lesz. Az üzemszünet ideje alatt folyamatosak voltak a karbantartási munkálatok, takarítottak, néhány hete pedig elkezdték a strandot is felkészíteni a nyitásra. Náluk sem kellett elküldeni senkit, néhányan döntöttek úgy, hogy máshol folytatják, őket természetesen pótolják. Az érdeklődés természetesen náluk is igen nagy, de az általánosságban is elmondható, hogy a korlátozó intézkedések enyhítésének hírére foglalási hullám indult meg a városban.

SZENTGOTTHÁRD

Hetek óta készül a nyitásra a szentgotthárdi fürdő, ahol a nagytakarításon túl számos karbantartási munkát elvégeztek, és kisebb beruházások is megvalósultak, emellett kiemelten figyeltek a megfelelő higiénia biztosítására is. Arra itt sem kényszerült a menedzsment, hogy megváljon kollégáitól, viszont mivel néhányan felmondtak, őket jelenleg is pótolják.

Koós Melinda ügyvezető elárulta, május 14-én nyitnak. Ekkor az élményfürdő, uszoda és szaunapark várja a nyugalomra, feltöltődésre vágyó vendégeket, a külső medencék nyitása pedig a pünkösdi hosszú hétvégén várható. Az árak 2019 óta nem változtak, és emelést idén sem terveznek. Az ügyvezető szerint létszámkorlát bevezetésére valószínűleg ők sem kényszerülnek majd, hiszen ahogyan fogalmazott, a fürdőre eddig sem volt jellemző a tömeg. – A tágas, trópusi növényekkel teli medencetér lehetőséget biztosít, hogy vendégeink a privát szférájukat megtartva tudják élvezni a pihenést – fogalmazott az ügyvezető.