A nagyobb horderejű fejlesztéseknél a rákészülés éve volt 2018

150 éves lett a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és idén ünnepelte megalapításának és kőszegi letelepedésének 150 éves jubileumát a domonkos nővérek kongregációja. Sűrű volt a rendezvénynaptár, és számos fejlesztés megvalósult a városban.

2018-ban rendezvénysorozattal ünnepeltek a kőszegi önkéntes tűzoltók – 150 éves volt az egyesületük –, és ugyancsak 150 éves jubileumát ülte az Árpád-házi Szent Margitról elnevezett domonkos rendi nővérek közössége. Rendhagyó év volt tehát az idei, kezdte évértékelőjét Huber László polgármester, hozzátéve, hogy megvalósult a tűzoltók régóta dédelgetett álma: új laktanyába költözhettek. Komoly anyagi ráfordítást igényelt az építkezés, de a magyar kormány két részletben 185 millió forinttal támogatta a beruházást – szeptemberben adták át az új laktanyát. Az odavezető útszakasz fejújítása önkormányzati önerőt igényelt, az is elkészült.

A nagyobb horderejű fejlesztések tekintetében a rákészülés évének nevezte a polgármester 2018-at. – Sajnos, rajtunk kívülálló okok miatt késésben van néhány projekt, mások viszont már megvalósultak. 2017-ben TOP-pályázat révén a teljes óvodarendszerre vonatkozó felújítás kezdődött, 150 milliós támogatáshoz jutott a város, ami a KRAFT-programból 15, az önkormányzattól 16 millió forintos kiegészítő támogatással párosult. Idén átadtuk a felújított Központi Óvodát és Felsővárosi Tagóvodáját. Műszakilag már elkészült, de még nem adtuk át a kőszegfalvi tagóvodát, és rövidesen elkezdődik az Újvárosi óvoda felújítása.

Januárban, a munkaterület átadása után elindulhat a déli városrész közlekedésfejlesztési projektje, a Pogányi út megépítése, amivel tehermentesíteni lehet majd a Rákóczi és Rohonci utca nagy átmenő forgalmát. A Pogányi úttal párhuzamosan kerékpárút is épül, amelynek lesz folytatása Kőszegfalva felé egészen az Abért-tóig. Kerékpárúthálózat-fejlesztés várható a város északi részén. A közlekedés-fejlesztés részeként teljes hosszában megújulhat a Kiss János utca is. Sajnos még mindig bőven van teendő a megfelelő minőségű városi úthálózat eléréséig, de van jó hír is e tekintetben. Egy már elnyert BM-pályázatnak köszönhetően 2019-ben felújítják az Árpád tér–Sziget utca–Meskó utca útburkolatát

Zajlik a csapadékvíz-elvezetés fejlesztés első üteme; a második tavasszal kezdődik. Jelentős késésben van viszont a Zöld Város program, a Városmajor átépítése, az új piac kialakítása. Önerőből indítottunk játszótér-felújítási programot: teljesen megújult az Írottkő utcai, a kőszegfalvi és a Bezerédy-Lehmann utcában található játszótér is – hallottuk Huber Lászlótól. A polgármester örvendetesnek nevezte a KRAFT-program idei ingatlan-felújítási eredményeit: állagmegóvó és funkcióbővítő céllal felújították a város egyik legismertebb műemléki épületét, a sgraffitós-házat. Megszé­pült a Szemző-ház, és nemrég véget ért a Festetics-palota rekonstrukciója – mind ékkövei a belvárosnak. Fejlődtek az oktatási intézmények is: több mint 1,1 milliárd forint kormányzati támogatással egy év alatt épült fel az Árpád-házi iskola tornacsarnoka, és részlegesen felújították a Jurisics-gimnáziumot.

A megvalósult kisebb beruházások között említette a Károlyi Mihály utcai járdaépítést, a temető felső részén lévő parkoló közvilágításának kiépítését, és hogy újra a régi fényében fogadja a betérőket a Jurisics-vár földszintjén a restaurált Esterházy-oltár. A közelmúltban az alpannonia projektben felújították a Trianoni-keresztet, és D-típusú sportpark létesült a Kiss János-lakótelepen. Azt is megjegyezte: a megszokott szerint sűrű volt a városi programok sora, a hagyományos rendezvényeken kívül több újszerű kezdeményezés is indult. Ezek közül kettőt emelt ki: a februári Páratlan párlatnapot és a májusi Kodály-ünnepet. Valamint azt: az idén is rendkívül aktív volt az Írottkő Natúrpark Egyesület és a Jurisics-vár Művelődési Központ, számos rendezvény házigazdái, kezdeményezői is voltak egyben.

