A napokban teljesen kiürültek a csirkehúsos pultok a szombathelyi boltokban

Pár napja a koronavírus-járvány terjedése mellett az tartja lázban a közvéleményt, hogy rendkívüli mértékben megdrágult a csirkehús (a KSH adatai szerint a csirkemellfilé országos fogyasztói átlagára februárban 1410 forint volt, miközben a fővárosban most 3000 forintért is kínálták), már ahol egyáltalán kapni, mert amúgy a csirke eltűnt a pultokból.

A hétvégén mi sem találtunk, legalábbis csirkemellet és csirkecombot nem, szárny viszont volt bőven, jobb híján vettünk is egy kilót. Bárány László, a Magyar Broilerszövetség elnöke a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, hogy a háztartási fagyasztók feltöltése hamarosan véget érhet, hiszen a fogyasztók is rájönnek, lesz áru a boltokban. A 600-700 ezer fiatal otthonmaradása az iskolák bezárása miatt azonban hosszabb távon is 20-25 százalékkal magasabb keresletet okozhat, mert a menza helyett a családok gondoskodnak az étkezésükről.