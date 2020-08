A napozás árnyoldalai – Fokozottan óvjuk, védjük bőrünket az UV-sugárzástól!

A nyár közepén tartunk, már erős az UV-sugárzás, amely nemcsak leégést, bőrirritációt okoz, hanem a fennálló bőrbetegségek közül többet súlyosbíthat. Így mindazoknak, akiknek valamilyen bőrproblémájuk van, fokozott óvatosságra, fényvédelemre van szükségük.

Magas faktorszámú fényvédő készítményeket ajánlatos alkalmazniuk, válasszanak olyan termékeket, amelyek nem szívódnak fel a bőrbe, és nem okoznak allergiát. A bőrbetegségek közül például a lupusz, a herpesz, a psoriasis, a rosacea, az albinizmus, a pigmenthiány fennállása esetén ajánlatos a kezelőorvossal konzultálni arról, szabad-e napfény hatásának kitenni a beteg bőrfelületet. Jó tudni azt is, hogy bizonyos gyógyszerek szedése is kiválthat fényérzékenységet. Ilyenek lehetnek például az antibiotikumok, az antidepresszánsok, a diabétesz elleni gyógyszerek, az antihisztaminok, a vérnyomáscsökkentők, a fogamzásgátlók, a daganatellenes gyógyszerek, a vízhajtók, a nem szteroid reumaellenes gyógyszerek és a pszichoterápiás gyógyszerek is. Az egyéni érzékenység sokféle lehet, de a veszéllyel tisztában kell lenni, és az esetleges jelekre (bőrirritáció, kipirosodott, viszkető bőr) mindenképpen fel kell figyelni.

A fényérzékenység a pigmentáltságtól függ. A bőr barnulását a melanin pigmenttermelő sejtek (melanociták) okozzák az epidermiszben, azaz a bőr legfelső felhámrétegében. Működésüket az UV-sugárzás váltja ki. Az UV-sugárzásra való egyéni érzékenységet és a leégésre való hajlamot az határozza meg, milyen vastag a szaruréteg, és milyen a pigmenttartalma. A felhámban lévő melanin, illetve a pigmentsejtek elnyelik a bejutó sugarak egy részét, szűrik és szórással is csökkentik, így védekeznek annak ártó hatásai ellen. Ennek során még több melanin keletkezik – ez a közvetett pigmentáció.

A bőr azonnali barnulása a közvetlen vagy azonnali pigmentáció, amelyet elsősorban az UVA-sugárzás vált ki. A pigmentsejtek később a bőr felszínére vándorolnak az epidermális sejtekkel együtt. A bőrünk saját mechanizmusai révén maga is védekezik az UV-sugárzás káros hatásai ellen, úgy, hogy festékanyagot, pigmentet termel. A sejtregenerációt lassítja, emiatt a szaruréteg megvastagszik, ezzel óvja a mélyebb rétegeket a sugárzás ártalmaitól. A már károsodott sejtek DNS-einek helyreállítására is kísérletet tesz a bőr azzal, hogy a termelődő melanin körülveszi a sejt magját. Az ártalmak kivédésére a szervezet immunrendszere is aktivizálódik. A védekező mechanizmus része az izzadság is, hiszen az abban lévő anyagok, például az urokánsav az UVB-sugarak szűrésére alkalmas filmréteget hoznak létre a bőrön.